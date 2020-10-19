兒言自得：新冠下的醫學生

剛過去的「長周末」假期，為了中和一下累積已久的「抗疫疲勞」，邀請了兩位老友來寒舍飯敘，與愚夫婦剛好湊成4人，完全符合限聚令。

老李是中學校長，席間他不斷吐苦水，說學校上上下下都給新冠疫症害慘。疫情高峰時，學校停課不停教，教師要把所有課堂轉為網上教學，忙得不可開交。部分學生不慣網上學習，或是缺乏了教師耳提面命督促，學習進度明顯下降。經濟條件差的學生，由於家居環境不宜學習，或是欠缺像樣的上網工具，更是苦不堪言。到了疫情稍緩，又輪到清潔嬸嬸為了復課忙得團團轉，單是定時清潔消毒課堂和設施，工作量比以前不知多了多少倍。

學習適應與病毒共存

老王是退休醫學教授，雖然已退下火線多年，但仍心繫醫學教育，他問我：「聽說醫學院也轉了採用網上教學，理論課也還罷了，臨牀課怎麼辦？」這問題的確點中要害。遇上疫症爆發，應否繼續臨牀教學從來是醫學院和醫院當局的難題。為了預防病毒在院內蔓延，醫院謝絕探訪，甚至至親家人探病也禁止，要是讓醫學生進病房給病人望聞問切，好像說不過去。醫學院也擔心醫院屬傳染病毒高危之地，醫學生和病人接觸，要是一個不巧中了招，醫學院難辭其咎。可是從另一個角度看，醫學生不可能沒有接受臨牀診治病人的培訓便畢業，長期停止臨牀教學絕非辦法。更有資深教授認為，醫學生，尤其是高年級學生，轉眼便要當醫生，免不了在前線診治新冠病人，沒道理也不合邏輯不讓他們及早汲取經驗。

2003年的SARS疫症，首先在威爾斯親王醫院爆發，那時我們對病毒一無所知，眼看病房同事和曾在病房臨牀學習的學生先後病倒，而且病得不輕，為了安全，我們把全部學生撤離醫院，暫停所有教學。幸好SARS雖然猛惡，但由3至7月，只蹂躪了香港約4個月便消失得無影無蹤，對醫學生培訓影響不大。

反觀今次的新冠疫症，蔓延全球已達10個月，而且疫情在多地包括歐美都沒有減退迹象，防疫抗疫看來會是持久戰，有專家更預測新冠肺炎不會像SARS般完全消失，反而會在世界各地落地生根，成了風土病，人們要學懂適應和病毒共存這「新常態」。看來，我們也要花些心思，為這「新常態」調整一下臨牀醫學教育，前提是必須讓醫學生有足夠的臨牀培訓和經驗，為他們將來的醫學訓練打好基礎；以及為學生及所有醫護人員和病人，提供足夠保護，以免他們受到感染。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）