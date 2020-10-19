踢走高脂沙律醬 妙用香草糖醋

【明報專訊】冷藏的薯仔沙律令抗性澱粉增加，有助提升胰島素敏感度。惟炮製時使用大量蛋黃醬，香港中文大學營養研究中心註冊營養師陳可兒指，蛋黃醬高脂高熱量，令健康大打折扣；建議改用希臘乳酪，同時加入檸檬汁及香草調味，保持薯仔沙律綿滑口感。想清新一點，亦可以黑醋或蘋果醋加入橄欖油、蒜蓉、芥末伴食。歐羅有機農場農夫黃利卿及Kelly示範酸甜的糖醋薯仔沙律。