不同顏色輪流吃 連皮食更有營

歐羅有機農場農夫黃利卿指，薯仔品種繁多。新薯種植時間約2至3個月，一成熟便收割，屬「嫩口」薯仔。新薯體積偏小及圓，外皮較薄，水分較多，口感較綿滑，簡單蒸、煠即可，適合小朋友和長者食用。

街市常見的馬鈴薯形狀不規則，種植時間較新薯長約10天，可做沙律或煲湯。體型較大的焗薯，種植時間最長，要3至4個月，口感偏粉，適合炸薯條、焗薯。歐羅有機農場負責人黃如榮指，雖然同屬茄屬，但各品種在香氣、口感、大小有輕微不同，要透過不斷嘗試找出最合適口味。

薯仔品種不同，營養成分有分別嗎？陳可兒指，不同品種的營養成分相若，但不同顏色薯仔有不同抗氧化物。紅色和紫色薯仔的抗氧化物比黃肉的高2至3倍，紫色薯仔的花青素含量更是一般薯仔4倍，建議輪流吃不同顏色薯仔。

陳可兒續指，不少人食薯仔時去皮，但薯仔一半纖維來自表皮，去皮會少吃一半纖維、部分礦物質和鉀質；建議從有信譽店舖購買薯仔，清洗後連皮食，營養價值更高。