醫學滿東華：子宮肌瘤多屬良性

相信大家對子宮肌瘤/子宮纖維瘤並不陌生。子宮肌瘤（uterine fibroid/uterine myoma/leiomyoma）是女性最常見的良性腫瘤。約每4個女士中，就有1個會有，大多數發生在30至50歲期間。子宮肌瘤是由平滑肌細胞增生而成，其發生原因並不是十分清楚，相信與某些平滑肌細胞對雌激素特別敏感而導致。因此在受到雌激素刺激後會特別加速成長，演變成肌瘤。由此推論，當女性到了更年期後，肌瘤很多時都會因雌激素逐漸衰退而慢慢縮小。

長在不同位置 出現徵狀有別

大部分子宮肌瘤並沒有徵狀，也毋須治療，通常在接受定期婦科檢查時才被發現。但根據肌瘤大小及數目，以及生長在子宮上不同位置，可能出現不同徵狀，常見徵狀包括：

1. 經血過多、有血塊、貧血

2. 經痛、性交疼痛

3. 壓迫性徵狀：肌瘤太大可能會壓迫膀胱或直腸，導致尿頻/解尿困難、頻頻有便意/便秘、腹部隆起或下墜感

4. 下腹急性痛楚：如肌瘤發炎，或因血液供應不足而損壞，或扭轉引致劇痛

5. 不育：視乎子宮肌瘤的位置、大小、形狀和內部情况，影響小部分女性難以受孕。但子宮肌瘤引起不育機率不高於3%，所以不育女性要徹底檢查不育原因，才可把不育問題歸咎於肌瘤。

引致癌症罕見

若肌瘤沒引起病徵或不適，毋須治療。定期覆診接受超聲波掃描監察，等收經後，肌瘤可自動縮小。但如肌瘤導致經血過多或貧血，一般可以用止血藥、黃體素或避孕藥來調整。如有貧血，就須補充鐵質。除非藥物控制不理想，或肌瘤太大引起壓迫性徵狀，大部分肌瘤是沒必要手術切除。手術可分單純切除肌瘤或全子宮切除，視乎患者有沒有生育計劃。只有全子宮切除才可完全根治子宮肌瘤，不會復發。一般而言，絕大部分子宮肌瘤是良性。由子宮肌瘤引致癌症是十分罕見，機率為0.5%。

文：李天惠（東華三院婦女健康普查部（婦女健康）醫生）