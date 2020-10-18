星期日文學‧舒國治：終究成為一個寫東西的人

《遙遠的公路》集結舒國治早期創作的散文名篇，內容描寫年輕時期闖蕩美國的發現與體會，如今三十多年後才把舊文出版，絕對是他在抽屜裏抽出來的一段青春浪蕩記。與之前的散文集相比，《理想的下午》、《門外漢的京都》固然是舒國治的旅行文學代表作，亦因此獲得一個非常優雅的外號——「城市的晃遊者」。然而，就如詹宏志對該書的評語：「所謂美國，無非是一個老式的橡木卡座，所謂美國，是一條不斷延伸不斷變換景觀的公路，或者所謂美國，只是有着一條叫Main Street的小鎮。這種化約式的感受，也許只有投資了青春在旅行，投資了力氣在流浪的人才能取得。」

因此《遙遠的公路》可以說是舒國治人生中僅此一次機會（或決定出走）才能織就的青春回憶錄，書中文字溢出的放蕩流浪氣質，與後來他在別的旅行記憶中拾回書寫的喝茶、吃飯、走路、睡覺，完全是不同輪廓的面貌與內心情懷。

用公路旅行，理解真實美國

一九八三至一九九○年，舒國治待在美國整整七年，沒有潛心工作，也沒有把握機會鑽研學問，用他自己的話來說，就是「啥事也沒幹，整天胡思亂想」。有好長的一段時間，他都開着兩萬台幣買入的雪佛蘭，在美國公路上奔來奔去看風景，或者純粹被風景經過，因為他明白事物總不可能細看，故從不強求「記得」，便也不介意「錯過」。

但舒國治並不是個隨遇而安的普通人。至少從他的美國遊記來看，旅行計劃幾乎不逛名勝古蹟及博物館，而是自發地開車前往那些沙漠化、荒蕪冷清的地方，人煙稀少的小鎮（或他口中的鬼城）。白天沒計劃地開車，夜幕低垂時則思索今夜宿於何處，但他其實最喜歡直接睡在車上，舒適自在之餘，也能順便省下十塊八塊美元的旅館費用。而電影導演李安說，這是舒哥閒雲野鶴的氣質。

對年輕人來說，汽車長途旅行應該是挺無聊的事情，它最動聽的理由可能是讓人逃離日常生活的困局。舒國治浪遊美國時，才三十歲出頭，但他不是那種會被生活困局操縱的人，於是公路旅行只是他選擇用來合併早年讀過的美國歷史知識、地理、民主政治哲學、文學、電影與音樂，藉此更加深刻地理解真實美國之方式。畢竟立體型的理解，是必須要本人親自瀟灑地走過一回。

「西行，每天總有一段時光，眼睛必須直對夕陽，教人難耐。然日薄崦嵫的公路及山野，又最令人有一股不可言說之『西部的呼喚』。此刻的光暈及氣溫教人癱軟，慫恿人想要回家，雖然我沒有家。我想找一個城鎮去進入。這個城鎮最好自山崗上已能俯見它的燈火。」

——節錄〈遙遠的公路〉

當專業晃蕩者有了一個家

在文章中寫過「雖然我沒有家」的舒國治，自從結婚後，無疑對「家」產生新的想法。「我現在晚上八九點都很希望會待在家，在我年輕時候，這是不可能的事。」他續說，以前晚場電影是九點鐘放映，看完通常十一點多，剛好跑一下去搭台北最後一班公車回家；如果那部電影太值得看，或是更長的電影，看完就等於放棄最後一班公車，那就在月光下，想着剛才看完的電影，慢慢地走路回家，這感覺是很美妙的。

「凡是睡醒的時候，我皆希望身處人群；我一生愛好熱鬧，卻落得常一人獨自徘徊、一人獨自吃飯。此種睡醒時刻，於我最顯無聊，從來無心做事，然又不能再睡；此一時也，待家中真不啻如坐囚牢，也正因此，甚少閒坐家中，總是往室外晃蕩。」

——節錄〈又說睡覺〉

喜歡睡覺，但總有必須睡醒之時刻，而走出家門，往外面世界晃蕩，也就成了舒國治睡醒之後能夠去做的事。不過，一段美麗的婚姻，終於讓這個專業的晃蕩者有了安在家中的理由和樂趣。「現在家的功能更圓滿，除了我，還有老婆，家裏要倒垃圾、要洗碗，我也要稍為幫她分擔一點；在家裏看電視，電風扇打開的機會也多了，原來我很少這些設備，但現在這些設備串起來，便成為每天生活裏的項目；以前自己一個人，活得很簡陋、馬虎，洗澡也不需要洗那麼多，現在生活就比以前繁華一點。」舒國治嘴巴彷彿含着蜜糖說。

用多出來的自由，切菜、練功、寫作

旅行目的地向來不設夢幻名單，不過近年舒國治都會常態性前往中國及日本，「作為台灣人，去大陸看一些有用的東西，是我做思辨的地方；日本的享受很好，也是我作為華人能在那裏做採擷的地方」。可是受到新冠病毒影響，以致今年的出國計劃都泡湯了，惟舒國治卻沒有半句怨言，反而開朗地說：「老天爺突然發給你的這個bonus，簡直太划算了。」

「很多人和我都一樣，因為禁足令的受限，不能出國，不能自由移動，於是大家守着自己的地方來過日子，這憑空多出來的時間、空閒及餘裕的資產，對我來說，好像更有一個清靜感覺，於是做什麼事情都很甘願。原來只願意用很少時間去做菜，現在會希望去想想切菜的變化，使它與平常的樣子不同，而這個『拖延』一下，使得這個菜變得更好。」

又可以這麼說：「本來寫一個章節，很快就把它寫出來，現在可以下很多新的機關，而這些機關使得作品更有變化，你就有了這個閒工夫去多想；原來你應該走出山洞跟其他師弟妹一起練功，但師父罰你在後山懺悔，所以你在山洞裏摸索的劍法，反而更好，因為你被抽掉了某些好像叫自由的東西，所以你給了自己，另外一個處境下更寬闊的自由。」難怪文化評論人梁文道撰文說，舒國治是台灣奇人，舒哥的想法與他的文字一樣，果然自成一格。

最好的旅行，就是隨緣的旅行

疫情始終會有過去的一日，或許現在多出來的時間，可讓我們重新思考什麼才是最好的旅行？舒國治認為，那是隨緣的、閒晃出來的旅行。「我很樂意去很多地方，但不是為了夢寐以求的理由而去。我可能喜歡看某個人的電影，電影裏所講的故事地點，但我不會為了這個人、這個地點說，我要去美國……但是我去了，後來想起來，我可能會去張望一下，有的旅行也沒幹嘛，也沒看過什麼，我也沒有失望，也不會說『他媽的』，會不會我找錯了，我要再去鑽出個究竟來。」

「看台北，最好的，是步行。但不可能每個地方都步行。再就是搭計程車；我常先至外地賓客下榻的旅店接了他們，坐上一輛計程車，先去圓山飯店，囑司機停五分鐘，領賓客進大廳參觀、攝影，再登二樓看牆上老照片以稍悉圓山飯店歷史。再上車，沿中山北路向南行，左右指指點點，何處是大同公司，何處是國賓大飯店，何處是台北光點。到了東門，右轉凱達格蘭大道，看總統府。右行重慶南路，謂這是昔年書店一條街。右轉襄陽路，看土地銀行，也看博物館，與二二八公園，再看台大醫院。」

——節錄〈一條觀看台北的最佳公車路線——235路〉

不論是美國、京都，還是台北等地方，舒國治自有一套「舒式風格」的觀賞方式及路線，而他筆下對生活理解與情趣故事都是從中吸收而來的。「我會看這個東西很好，它留在我的記憶裏，我消化它、分佈它，而不是把它凝聚成一個血栓，留在腦部某個地方，再讓它變成腦栓塞，我會讓它的分佈位置更空曠一點，不會集中放在書架最高的地方，小小一個地震，就全部掉下來破掉。」

最後還是回到寫作去

大學讀電影，但舒國治沒有成為拍電影的人，倒是在導演楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》《一一》、侯孝賢的《最好的時光》《刺客聶隱娘》等電影中客串角色。「念電影的原因，是因為考不到好高的分數，而這個解釋給了我很多自由。假如我考到台大法律系，那將來不得了，都要去做總統，不止是蔡英文、馬英九，那麼最厲害的那件事情，完全不需要去做，剩下便有很多自由，就是我什麼都可以去挑挑做。」

從電影到寫作，舒國治是在大學快畢業時才開始思考的事：「我最早寫東西，是為了能夠拍片用，我在想，做導演也可以想出一個章法，然後把它變成影片，這章法也可能包含怎麼把故事說好，於是覺得自己是不是要成為寫東西的人？」不久之後，舒國治投稿文學比賽，並獲得第二屆「時報文學獎」。

有人說，舒國治的寫作以白話與文言文相間，故有「舒式風格」之稱，後來出版的散文集也一時蔚為風潮。「有一段時間我想去寫小說，可是寫東西的筆力，已經好像可以寫很多東西，後來轉去寫很多像散文的文章，他們說也可以透露出我寫作的格調；八十年代初我去美國，中間不常寫東西，也希望做別的工作，但不知道，所以最後還是回到乾脆寫東西。」

有些人很努力去過日子，但舒國治從來不努力，卻比很多人懂得過日子的意思，於是他從出生到現在，什麼也沒做，什麼也想做，什麼也忘了做，反而寫下好多好看的生活故事，終究成為一個寫作的人。

info：舒國治

一九五二年生於台北，畢業於世界新聞研究院（今世新大學）電影製作科。早年短暫從事電影、廣告、傳媒工作。作品以散文、遊記、短篇小說為主，曾以短篇小說〈村人遇難記〉獲得第二屆「時報文學獎」，短篇散文〈遙遠的公路〉獲得長榮寰宇文學獎首獎。著有散文集《讀金庸偶得》、《台灣重遊》、《理想的下午：關於旅行也關於晃蕩》、《門外漢的京都》、《流浪集：也及走路，喝茶與睡覺》、《台北小吃札記》、《窮中談吃》、《水城台北》、《台灣小吃行腳》、《宜蘭一瞥》、《台北遊藝》、《雜寫》等。

文•陸穎魚

美術•劉若基

編輯•關曉陽

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