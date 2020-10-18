無定向學堂：「可以為有型，也可以是生活提醒」 Dreadlocks一頭亂要點整？

如果讀者上星期有看「星期日生活」黃津珏訪問阿鼠，會知道他才華不凡，是雷鬼（Reggae）音樂人，去年更赴牙買加錄製黑膠碟《MouseFX in Jamaica》，唱片封面主角亦見留着dreadlocks。阿珏寫阿鼠炮製的廣東話雷鬼，大家都覺得最對味，「有嗰浸除」，阿鼠私底下就與我分享一次演出唱的歌詞，「Dreadlocks啲dreadlocks接收信號，我哋於這世間上究竟有乜嘢任務」，他說：「對這個髮型背後文化不認識的人可能以為只是時尚，長輩甚至以為仔女學壞，或者不乾淨等。但留dreadlocks的真正意義正正用作提醒自己的思想言行，人類與大自然的緊密關係，還有屬靈的生活方式。Dreadlocks和剃光頭都是世上認真的修行人最普及的髮型。」

DIY——扭髮綑辮 鈎針鎖緊

他們坐在友好Chill Chill Country的店，伙計阿揆獻出他的頭髮給高妹作示範。高妹的髮型由自己一手包辦：「我用了12小時，由晚上8點整到早上8點。」阿鼠提供的工具只有兩件，是兩支鈎針，從網店很易搜尋到，一支是0.75mm雙頭鈎針，網上也有0.5mm版本，都說是「髒辮專用」；另一支鈎針的末端設有可開合的扣，是簡單編織用具。

1. 先分出一撮頭髮

2. 循一個方向扭緊成一條幼辮

3. 將尾巴分兩條，一條往左、一條往右地拉開，將頭髮向上鎖緊

4. 不斷重複，直至整撮頭髮纏成一綑

5. 用雙頭鈎針將頭髮勾入辮裏，令辮子更「實淨」

tips：高妹說當摸到辮子有「軟淋淋的部分」，便要用鈎針伸入頭髮裏將髮絲互相纏緊，這個動作是不斷將鈎針伸入頭髮及拉出，但要留意不是把針完全拉出，「將頭髮在入面形成一個loop，不是將它整根扯出來，而是扯一半，再篤入去時是第二個角度」，她把針斜下伸入辮子，然後扭向上微微拉出，便又再把針伸進去，直至該部分「成形」，不再鬆散。

高妹解釋如要紮dreadlocks，最好在洗頭吹乾後、髮絲乾爽時做，像當天時近黃昏，阿揆髮上已出油就較難處理，不過示範雖只是很幼的一撮頭髮，她頭上的粗辮亦用同樣方法製作，這種twist and rip是自家製dreadlock的常見方法，「有些人會用很密的梳倒梳頭髮，令頭髮不斷打結，飛出來的頭髮就用鈎針再鎖入去；有人會往菲律賓或泰國，是直接用針鈎，織得好靚；更有些free form是任由它自然形成，因為頭髮不梳和不落護髮素也會打結，有人會由它不分一撮撮，由得佢乾，不梳頭，亦會形成dreadlock，只是沒那麼整齊，有大嚿細嚿」。

頭髮生長，點算——髮根應「鬆鬆地」

髮型完成後，可以keep幾耐？阿鼠說可以keep一世；餘下就是打理的工夫。長出來的頭髮，他拿起另一款有個小扣的鈎針，拿起自己額上小撮劉海，用與高妹相似的手勢將髮絲捲成一條，不過他會在捲好後，將頭髮繞成一個小圈，才拉近到原有的「dread」（dreadlocks的簡稱），以鈎針穿來插去將劉海纏入dread，這支針的好處是插入頭髮時末端的扣會打開，拉出時會關起，能把頭髮鎖住拖出。他的心得是「唔好去咁盡」：「我以前日日出街見女仔，修到靚一靚，現在會接受不理它有自然的美。以前好姿整，每條頭髮都要梳返入去，頭髮咪甩囉。」頭髮生長出來，「髮根要留兩三吋由佢鬆鬆地」，不把每吋髮根都拉入dread，保護頭皮以防過度拉扯。

個頭好痕，點洗——洗頭有大有細

追求萬物平等，與大自然接觸，頭髮就如天線般，讓他們加深與自然的互通。其實這種互通很貼地和實際，例如落雨時，他們便比常人敏感，知道洗頭「走唔甩」了。Dreadlocks亦有另一個名字叫「髒辮」，但聽三人如何愛護髮型，卻比其他人更愛乾淨。辮子一直保持不會拆，如何洗頭，對每個留dreadlocks的人都是大考驗。洗頭分大洗、細洗，阿鼠說他們不會用超級市場買到的洗頭水，因為如雜質殘留頭上，「個頭會臭」。大洗約一個月一次，是先盛一盆水，加些梳打粉（baking soda）浸頭髮，洗好再盛另一盆水，加入蘋果醋護髮。而細洗就是比較恆常的洗頭方法，頭痕時點算？他們的法子各有不同：

阿鼠：「我會用茅招，如趕住出門口，個頭痕到不得了，又怕有味驚失禮，可以不必洗整個頭，最臭通常是頭殼，用噴壺噴梳打粉水，再用濕布抹，吹乾，就好好多，老婆又唔鬧。」

阿產：「我就一兩個星期用手工皂洗一次，也是塗在頭頂，之後不斷冲水。」阿鼠問起泡會否好難清？因為有時以為已經洗乾淨，用手一揑還是會出好多泡，阿產就說他用的手工皂效果ok。

高妹：「梳打粉水洗得密對我來說太乾，會出頭皮，我轉用液態梘（castile soap），它用來洗咩都得，好溫和但洗得好乾淨。夏天會隔日洗，秋冬一個禮拜洗一兩次。」

tips：頭髮一定要乾﹗在香港的亞熱帶天氣，他們最怕頭髮不乾爽，因為濕髮藏在裏面會發霉，如何知道？「剪開會見到白色的粉，也會有霉味」，不懂打理之道，dreadlocks就要報銷。

dreadlocks有段古

阿鼠說廿多歲時到髮型屋想弄個dreadlock頭，誰料髮型師只為他電髮，「給他看照片，他落定型水幫我電曲個頭，變了Michael Jackson，我話好似唔係咁喎，佢話都唔係吖，幾似呀，還落gel」。但三人並不在乎這個髮型是否每根頭髮都靚靚仔仔地收入dread，而是提醒自己追求怎樣的生活。高妹是在party及band show認識二人，「一開始因為聽Reggae，開始留意歌詞，覺得我想改變，同一年我轉了素食，這是8年前的事」。

Dreadlocks也被稱為「雷鬼頭」，阿鼠提及另一個關鍵字「Rastafari」。「如果說dreadlocks與什麼音樂最有關係，應該便是Reggae。Reggae有好多種，是牙買加流行音樂的統稱，裏面一個類別叫Roots Reggae，背後是Rastafari精神的Reggae。Rastafari可被視為一種宗教或精神生活，有很多門派，沒有很統一的說法，有些門派比較自由，是從大自然接觸去領悟生活，亦有些是講與神的關係。」在約400年的黑奴貿易中，有多達70萬非洲人被運到牙買加做奴隸，Rastafari原是上世紀30年代在牙買加興起的宗教運動，在當地為奴的黑人將埃塞俄比亞視為應許之地，相信會有救世主解救受壓迫的黑人，讓他們重回非洲。

阿鼠補充：「原本是關於黑人抵抗白人對他們施加的勞役，如他們將白人勢力稱為Babylon，後來Babylon代表的不止是白人，甚至指自己生命中都會被一些東西壓制。逐漸發展下來，崇尚Rastafari亦慢慢演變為一些精神，講世界和平、種族之間互相尊重。」高妹說她最受雷鬼音樂觸動是歌詞裏one love的信息，因此茹素，並以頭髮為外在的方法提醒自己反思生活。阿鼠強調並不是崇尚Rastafari精神才可留dreadlocks，古埃及人、海盜都見這種髮型，為型亦無不可，只是在他們眼中具有這份意義，阿產就說碰到髮型相似的人都會有份親切感，希望能互相交流，包括用什麼洗頭水最好。

誤解與溫柔

與住在離島的阿鼠和阿產相比，在城市生活的高妹接觸更多馬路廢氣，所以洗頭洗得更密。頭髮變相成為身體接觸污染物的偵測器，阿產說，自從留dreadlocks之後，亦留意更多食物、用品對自己身體的影響，「這麼大把頭髮亦要身體健康才keep到」，漸漸這在他們身上如同一種內觀自己真正需要的修行，阿鼠說這個髮型不為一些工種所容，亦能為自己篩走不想做的事，做音樂便肯定沒問題了。

訪問期間有幾個路過的阿姨都好奇問他們怎樣洗頭，高妹說她也慣了，「我由細到大咁高，別人也會愛問我，你係咪打籃球、排球？」這個髮型留了8年，家人總當這只是她反叛而已，「但其實當時我是倒過來，想做番一個更好的人」，她在這8年學懂的是，「不要理人點睇你，或不必出太多力解釋你是個怎樣的人。好奇怪的，香港的人見到dreadlocks，一係就話『好型呀你』，一係就露出嫌棄的表情，但你不可受太多其他人的說話影響自己，之前我覺得好痛苦的是，為何常常要跟別人解釋我不是壞人？」小女兒兩歲多，很愛纏着媽媽，高妹回應女兒總是溫柔，「係呀，因為我想佢對其他人也好溫柔」。她笑說：「有時因為dreadlocks感受到其他人對我不溫柔，我不想她成為那類人，希望她有同理心，也希望到她長大的將來，世界亦是如此。」

文、圖˙ 曾曉玲

{美術 } 胡春煌

{編輯 } 劉子斌

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