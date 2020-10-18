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2020年10月18日星期日
星期日生活
{見證達人}馬麗華 七一吧見證我城興衰
未來的未來
周日話題：誰若像孩子：憑想像與倫理走下去
周日話題：如何make sense of 2019年發生了什麼事——馬嶽書寫《反抗的共同體》
什麼人訪問什麼人：「手足拍嘅」?——訪《佔領立法會》及《理大圍城》導演
影像特區：再見，香港故事
圖文城市：送別
七情上面：談談情緒病、藥物與心理治療
開門讀書：可讀的古典音樂
5年C班RE－U：賺取人心 慢煮食材真味
十二因緣：12
movie chic movie style：《仍然要相信》劇情感人又有愛
家明雜感：逆權傳奇，時代先鋒
影片簡評：《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》 IIA
漫畫連載：That City那城 Vol. 16
星期日文學‧舒國治：終究成為一個寫東西的人
讀食時光：秋冬合時趁熱吃 臘腸排骨煲仔飯
網學時代：跟星星師傅學星洲炒米
無定向學堂：「可以為有型，也可以是生活提醒」 Dreadlocks一頭亂要點整？
Ways of Hearing：天不生樂聖，萬古如長夜 貝多芬——悲劇天才與革命魂
未來城市：皇都戲院保住個殼，如何期待她的重生？
movie chic movie style：《仍然要相信》劇情感人又有愛
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【明報專訊】年輕男主角帶着結他告別家人上大學，在校園音樂會上跟女孩一見鍾情，以為成了滿被聖寵者，豈料竟要經歷生死折騰，接受着《仍然要相信》的試煉。
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{見證達人}馬麗華 七一吧見證我城興衰
未來的未來
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