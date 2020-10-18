副刊

星期日生活

movie chic movie style：《仍然要相信》劇情感人又有愛

【明報專訊】年輕男主角帶着結他告別家人上大學，在校園音樂會上跟女孩一見鍾情，以為成了滿被聖寵者，豈料竟要經歷生死折騰，接受着《仍然要相信》的試煉。

上 / 下一篇新聞