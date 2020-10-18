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星期日生活

5年C班RE－U：賺取人心 慢煮食材真味

【明報專訊】「嘩，這傢伙一定吃了防腐劑。」我心想，帶點酸溜溜的味道，歲月痕迹未留痕，真的過了9年嗎？「Hey Shadow，呢邊行。」Felix揮手指向我身後的觀塘工廈。

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