周日話題：如何make sense of 2019年發生了什麼事——馬嶽書寫《反抗的共同體》

「若干年後回望，2019年的夏天是以一個夏天推進了一個時代。」去年9月15日，馬嶽在「星期日生活」刊登一篇文章，將香港人數月之間急速成長的身分認同，命名為「實踐的共同體」。在那之前的7月，他開始翻開筆記簿，每天記下當刻認為重要的事；去年今日，從立禁蒙面法後「香港人，加油」演變為「香港人，反抗」的呼聲中，他終於抓住運動的本質，繼續將運動的歷程編寫成書，一年後出版，命名為《反抗的共同體》。

那句如今看起來像句預言的話，就印在封面。去年9月時他當然未知道，香港人往後加速推進「時代」的步伐，在2020年竟又逼得歸於平靜，而他一直把龐雜事件以驚人的條理分編書中各章，到今年5、6月寫下「未能總結的總結」。序是最早寫的，他說最早也是最後，以此結尾，「謹以此書獻給 那即將到來的日子」。

獻給那即將到來的日子

坐在中大鄭棟材樓的辦公室裏，這名研究及書寫香港政治發展近30年的政治學教授幾次重複序裏的話，之所以著書，因為「我只懂得寫字」。他想為運動做個紀錄，想沒讀過政治學的普通人翻開也看得明白，「我希望這本書可以幫很多人記着2019年在香港發生的事」。

去年4月28日反《逃犯條例》修訂大遊行當天，他的一篇〈我們的美麗島〉見報，「這場波踢了很久，看着看着是不夠踢的了。球證主委都是他的人，隨時可以罰你的人出場，茅招盡出，錢又多過你，人又多過你。不過明知不夠踢，我是不會躺着被你入我20球30球的」。7月21日另一個動盪深刻的星期日，有一篇〈請問，你哋究竟想點？〉「特區高層在做些什麼？Is anybody home？」每篇總能觸動許多人。「因為有真火吧。」他想想，到了現在寫評論的確有一定困難，「反而未必是國安法的問題。一係就鬧佢一鑊，另外一個動機是你覺得政府會聽你講，呢part都唔使諗啦。去年運動高峰期寫很多都是鬧人，7、8月時谷了道氣，覺得都係要鬧，落地獄啦你，但係𠵱家唔通你會上天堂咩？去年熱火朝天的時候，大家一出口就乜乜乜，現在其實過了這個階段」。

那種「寫字」跟寫這本書很不一樣。去年8月開筆，他就如許多香港人那樣，度過很多個盯着直播的晚上：「9、10、11月可以日日夜晚開住直播看幾小時，但這樣什麼都做不了，好多人都有個感覺，看到某個位會想熄掉直播，看不下去了。我的好處是熄了機可以寫字，那其實是一種治療。癱在牀上喊也不能脫離件事。」

結果他寫了20萬字。以綜觀的角度為運動留下紀錄，從頭幾章「從雨傘運動到反送中運動」、「百萬人上街之前」、「三百零三萬又一個人的八天」展開，到後來以不同主題為脈絡記述，包括無大台、和理非與勇武、傳媒、警察等，另闢一章分析香港人身分。他保持抽離，「不可將自己的情緒隊落去」，「埋尾時我跟編輯說，還可以不斷update，不過我不想再做了，到5、6月時不知追到幾時，有點驚對事情的判斷會很受那一兩個星期發生的事影響」。

「我寫書的想法是一個人如何make sense of 2019年發生了什麼事。」馬嶽以清晰思路分析梳理香港人自去年夏天走過怎樣的路。

在「反抗運動與香港人身分」的一章，先簡要交代回歸前後香港人對中國的認同變化，及至雨傘運動冒起不再以經濟掛帥的新獅子山精神，然後才進入2019年運動，一開始是小眾群體聯署動員，後來多區連儂牆及分區遊行發展出地區認同，也以三個故事寫運動參與者如何理解「手足」，來闡釋「香港人」的界線如何劃下：學生對段崇智說校長站出來就係手足、李嘉誠因「黃台之瓜」頭版廣告被視為同路人、斬岑子杰刀手傳為南亞裔後，之後遊行如何不同種族we connect。他總結出界線原來有彈性，只要一同對抗強權，不論階段、種族、從前的立場，也是手足。

那些事不是平地一聲雷發生

「對香港政治沒有很多研究的人，如何比較有效地理解發生什麼事？那些事不是平地一聲雷在2019年發生，當然我不可以由1949、1900寫起，便簡短給予context。」他沒在書中順時序數白欖，卻細心地從不同角度將先後發生的事情串起，就像已漸漸模糊的2019年10月18日，當連繫起不久前禁蒙面法宣布的日子，就會開始組成線索把人拉回當時的氣氛中。他形容書中內容是「來龍去脈式的鋪陳事情如何發生，如何互相影響」，沒有評論的尖銳言詞和慷慨氣魄，卻帶人如看快速回帶般不時心情翻動。

他在序言又開自己玩笑，「當老師的經常告誡學生：不要寫正在發生的政治事件」，「但教書的人做不到自己告訴學生的事情，不足為奇」。那麼何以着緊要寫？「我有少少相信，時間過去就再寫不到了，或許再過一年已寫不到」。他知道有些當時記下的一場遊行、一次拘捕，10年後看或已微不足道，「但寫政治學論文跟寫這種書有些不同。我會跟PhD學生說，太接近的確有這個危險，包括你抽離不了，也包括幾年後看這件事跟當時看可以很不同」。然而運動裏的情緒此時沒趕快捕捉記述，遺忘可以很快。「如8月12日在連登眾人覺得第一晚堵機場好成功，所以第二日更多人入去，我的判斷是（之後行動）受（前一天）影響。」有些事難以處理，「說8．31有死人或沒死人都解釋不到所見的事實，但我覺得那是重要的，唔可以當冇件事，那便寫出事實，如香港民意研究所做過調查，48%人贊成有打死人的說法，這是事實，不論有沒有死人，也會影響整件事情的發展」。討論行動升不升級、升級之後如何，「與那刻的sentiment有關係，3年之後再看未必recall到那個禮拜發生的事」。

有些事仍好唔make sense

雖然想make sense，但他作為政治學學者，想來想去有些事仍好唔make sense，見於〈政權策略篇〉。他搔搔灰白短髮，「作為一個讀政治學的人，去年6、7月已開始想，究竟他們做事係咩logic呢？想整理一種political logic出來，說他們（示威者）想激化然後民意逆轉，make sense吖，做不到是另一回事，好多策略都可能失敗，但明知已失敗都仲去，就唔make sense㗎嘛。去到8、9月，呢盤棋已經輸晒㗎喇啵，你仲繼續行？」但整理過後亦看得清楚，政權並非由始至終鐵了心要鎮壓。「每日看着事情發生，會發覺8月中（政權）突然收一收，現在未必會記得那幾天發生什麼事，當時行完機場、行出東涌，（港澳辦發言人楊光8月12日）講完恐怖主義的苗頭那幾日就收一收，8．18全部和平，8月24、25日又打過，觀塘、荃葵青封地鐵。」

「只能說兩邊都沒有很consistent的策略，抗爭這邊容易理解，因為無大台、兄弟爬山，但政權似乎都無。」他寫政權策略時舉了很多個如果，政府可以在各個時間點選擇另一條路，結尾只餘驚心動魄的一句，可是歷史沒有如果。「那是一個無奈的寫法，你都搞成咁，已經破局，就回不了頭，不會明日或下年美國突然說香港的一國兩制運作行穩致遠。」

當權者選擇不退讓，香港人走上絕地反抗之路，自此運動質變。馬嶽說如果為雨傘運動寫這樣一本書，該不會有國際篇，因為與傘運相比，2019年反抗運動已成為國際層面的運動，香港人重塑自己的國際身分，「一是民主派多年來好小心的賽局，已經沒有約制力；二是fit落了美國實際政治需要，不是純粹香港人導致這個局面的改變，即使沒有反送中，本來都有貿易戰，不過送了張牌給美國打」。雖沒引複雜理論，他在書中還是以政治學角度鋪陳如何理清「國際線」與國際怎樣互動，以至運動引伸出的台灣局勢，「政治學講structure及agency，前者是結構性因素，後者是人為影響事態，通常兩樣都有，在這件事上我傾向覺得structure因素大些，原本國際大環境、勢力均衡就會指向中美有矛盾；台灣反而倒轉，如果這件事沒發生，國民黨就算沒贏，亦一定不會成盤棋爛晒，現在國民黨翻不了身，一國兩制也翻不了身」。

「大家覺得香港人一路提供好多surprise，其實好凶險。不知你能否從書中看出，好多關口都好touchy，令人會想事情若從另一個角度發生，又會如何？」破局已成，他以充滿未知作結，「本來過往十幾廿年都在自由專制的game裏面，你拿住30席繼續嘈吓嘈吓，它要過的仍過到，若覺得衝突太大，要讓也可以讓，特首亦可以控制到。現在不是了，35+認認真真選，不出古惑可能會輸，嚴重影響它對香港的控制能力。之後究竟是一件污兩件穢、核突就核突，還是它想保持某種自由的形象，不去太盡，務求everything under control，不需要將香港變做內地城市？」

對於親歷其中的香港人，「本書比較適合買了放在書架，有需要查就查」。這份紀錄以外，抗爭未完。「攬炒代價開始浮現，自由喪失，打壓愈來愈勁，香港的聲譽、經濟損害已出現。」不過他認為「假設攬炒之後，政權會冧或帶來政治的轉變」，是簡單的邏輯。即機率是50/50？「冇50，一定冇50，可能只有10%左右。因為香港導致中國出現嚴重經濟危機的probability不是很高，而有經濟危機或經濟下滑，亦不代表會冧。這是政治話語，但不是政治科學。」他以攬炒十步去計，「第一步是否一定有第二步，第二步是否一定有第三步？每一步都只是一個probability，第一步可能有70%機會去第二步，第二步有50%機會引去第三步，0.5乘10次就接近零。要考慮很多因素，很多國家出現經濟危機，獨裁者都唔冧。經濟危機是否會令獨裁走向民主，數往例也沒有一半，可能變得更獨裁」。

反抗意識還在 要磨到冇晒唔容易

對當權者又有沒有新的「如果」可以作忠告？馬嶽沒好氣：「忠告佢都係唔做。」他說像他那樣年紀的人，「對近一年的變化，失望情緒可以好大，成長經驗的香港跟一年之內衰落的快速，反差很大，我不肯定一個20歲的人會有這個感覺」。但他未因此睇化，「核突的程度超越我們想像。監警會報告出的時候，我返屋企同老婆講今日4:0，佢話監警會報告你都冇乜期望㗎啦，我話係，但都比我想像中離譜」。見他又鬧得咁有火，不禁問keep住嬲不會累？「到一日你完全唔識嬲就好大鑊，幾離譜都唔識嬲，就不需要做任何事。」

如今實踐的共同體沒有空間實踐，但他仍看到很多未息的抵抗。共同體一旦有了「反抗」的質變，「意識還在，要磨到人冇晒謝晒，不是那麼容易」。如此「時代」，既迎來覺醒，又要面對無力感，有人會問情願回去2018，還是現在如此？「人人有不同答案」，至於他的呢？「我只識得寫字。好多人付出非常大的代價，不能坐在冷氣房代他講情願如何。」記錄書寫，他說知識分子有責任，也是親身經歷這場運動的人的責任。

文˙曾曉玲

圖˙鄧宗弘

美術•胡春煌

編輯•馮少榮

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