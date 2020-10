周日話題：誰若像孩子：憑想像與倫理走下去

【明報專訊】上周日刊出〈使教育走當行的道 談禁忌與批評 〉一文中,我提到楊潤雄先生在取消教師註冊記者會上反問小五學生是否有能力討論「成個社會點樣走下去」的一點感受。從教育官員口中聽此一問,就如得悉一地首長告訴年輕人「You have no stake in the society」般教人驚訝,畢竟一路以來「香港小特首」、「少年財政司」、「兒童區議員」等正是讓孩子認真參與、想像未來的教育活動。