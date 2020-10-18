當日發生在香港的，現在不能說已經事過境遷。被電檢處要求將警告字眼加進片頭的兩部紀錄片《佔領立法會》及《理大圍城》，是2019年其中兩宗事件的貼身紀錄，今期寫作人郭梓祺訪問了幾個導演，到底這兩部是紀錄片定文宣？他問他們。縱篇所見，戲裏戲外，導演和觀眾，大家都糾結在運動衍生的龐雜情感中。但現在想看的人似乎比先前多了，或者說比較能夠去看了，近日放映場次反應出奇地熱烈。

曾經濃濃的激烈情緒反應或者已忘掉了許多，但幾多人搞得清楚，2019到底是什麼一回事？研究香港政治30年的馬嶽總叫學生不要寫太近的事，但今次他很早就意識到必須為這一年做即時紀錄，然後盡快整理總結，就怕情緒過去了便不記得——因為正正是當下的情感，主宰着很多事情的發展，千頭萬緒，環環相扣，導致香港出現破局。他寫了20萬字。

破局之後，教育局長楊潤雄史上首次針對教材對教師作出釘牌處分，並反問小五生有否討論「成個社會點樣走下去」的能力，潘宇軒老師今周繼續撰文回答他，關於教育想像力的問題，還示範了有用和合宜的討論方法。

馬嶽說破局之後，未來無法預測。到底怎樣的未來，才值得所有人等待？

編者話˙黎佩芬

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao