{見證達人}馬麗華 七一吧見證我城興衰

七一吧與它的前身六四吧都是香港的傳奇空間，在金融地帶開闢一隅讓人醉生夢死，那裏有不同背景的群體慢慢凝聚，輕談闊論着民生政治、文化藝術。Grace在這裏過了她的半生，與酒客們一同見證我城的繁盛興衰。

結業：地產食晒港人血汗

訪問前一晚，Grace所認識最頂尖的音樂人幾乎全都趕來了。有人邊唱邊彈，有人連笨重的低音大提琴也專程拖來了，整夜即興奏樂。顧及限聚措施，這班老友分流到外面的公園抽煙，來來往往，輪流把樂聲填滿一室，其他客人擠不進，也默契地找到自己的位置——酒吧外的公園總零零散散站着捧着酒杯的客人，自得其樂。Grace憶說開心到不得了，也有少少作為老闆的擔心——酒吧曾被附近民居投訴聲浪過大，更因此在續牌時被限制營業至十二時。

酒吧天花垂下的牛油紙燈籠是Grace的藝術家朋友所做，順時逆時交替旋轉，她說初來時有些人覺得它像被砍下了頭的蝙蝠，「人看到什麼東西，視乎周遭環境和當時你的情緒」。酒吧裏還有劉掬色把香港的璀璨夜景拉進來，旁邊那整幅牆上的畫則是出自黃仁逵手筆。橙黃色主調為七一吧定下了別於普遍冷峻酒吧的溫暖基調。畫的意象豐饒，Grace從沒查問原意，當朋友看到裏面有人在煮飯的溫馨場面，她看到的則是一個人戴着頭盔，遠方有飛禽重重壓在大廈頂。她說飛禽於她，象徵着一個把一切壓制的政權，是隻怪獸，說時忍不住用「賤」來形容。

七一吧前身的六四吧，二○○四年因為業主賣盤、新業主加租一倍被迫結業。貪平找到上環山上僻靜的一角重開，Grace記得二○○五年搬進來時，附近未見畫廊群聚，更別說食肆進駐。荷李活道一帶都是黑壓壓，大部分把閘門拉上做貨倉，七一吧前方還是一片被鐵絲網攔住的爛地。因為陰涼，許多野貓流連，留下大把貓屎，也是人們棄養兔子之地。當年這一塊只有四個舖位，「我周圍問過，他們六千蚊租。業主一聽到做酒吧，萬四蚊，四年死約三年生約，好辣」。結果在二○二○年，七一吧還是走上了六四吧的同一條末路，業主疫情下分文不減，「唔知什麼人慫恿他要加到二○一九年頭的租金，叫我月尾畀番間舖佢。我今次終於扯火喇，多謝佢。租了十五年喇」。她說，一直以來，都是地產食晒香港人的血汗。

六四吧：起點：關心社會 順其自然

一九八九年六四前夕，Grace一星期去了三次維園，餘下發生的血腥鎮壓她從沒料到會發生，回想時也坦白承認，居住荃灣的她要不是在中環上班，當年也未必會如此頻繁地出席集會。她喜歡「上善若水」的說法，認為好多事她都只是順其自然，例如十六歲時為了爭取中文成為法定語文，她第一次走上街，由姐姐帶着她，不為什麼反殖概念，「為什麼我對當時殖民政府反感？我是筆直地想一件事而已，點解中國人不能用中文成為法定語文呢」。接下來，便有人找她一起參加學聯中學生保釣小組，「這樣開始了，我蒙查查的，通常見到什麼不妥，幫到手就幫啦，曬吓人頭咁」。

位於蘭桂坊小巷榮華里的六四吧，多年來連繫着本地社運、傳媒人和文化藝術工作者，這與它的老闆背景相關。六四吧大半股東都是《70年代雙周刊》的成員，在Grace眼中那是當年最前衛的青年組織。「我就好附屬的，我是當時我老公的老婆。」因被認為「橫掂在附近上班」，當年酒都不懂叫的她被叫了過去幫忙，名義上到酒吧打點一下行政，結果「洗杯洗到死」，無牌經營了一段時間後被票控，她才知道原來要申請酒牌、小食牌。

後六四的平淡與傷痛

有說六四吧取名自八個股東每人夾八萬的總和，酒吧開立在六四乍過的一九九○年，不論如何陳述，也無改名字的沉重，因此有些人望門卻步，「有個朋友講過不會上去，因為個名，我都明白」。「我想那不是一兩年就可以過到的一個關」。那一年，六四吧每晚都有一群固定客人——攝影記者。來久了，自言怕生的Grace才敢走過去。聊着聊着，才知他們一直對六四的血腥場面無法釋懷，壓力很大。

有些人的生活徹底改變了，大多數的人似乎生活依舊。此城的人們回復庸碌生活，那年的Grace也一樣，日間在萬邦行的醫務診所上班，晚上就到酒吧幫忙。在那裏，酒保為了飯碗本能地排斥她，想學調酒，就被人推出酒吧外。她勸喻客人不要在此猜枚，酒保便捉住她雙手說，「唔使咁啦Grace」。不久後，Grace更經歷離婚，自己搬到酒吧樓上，每天重複着上下班的輪迴，也開始喝酒，偶爾喝到爛醉。

只是六四吧裏，偶然有人唱起《血染的風采》，每一次，她都止不住痛哭，傷口原來一直沒有撫平，「我的眼淚就流到停不到。有次Alan（客人）走埋來咬我一下，我大叫。他講了一句，係痛㗎嘛」。Grace一說起，眼裏泛起了一抹波光，直至她伸手去擦，才知那到底是淚。

每年六四，酒吧的氣氛都比平常沉寂，一些人在燭光晚會後會來聚會，酒吧會把當晚收益捐給天安門母親。Grace想起其中一年，六四吧請來了一位韓國行為藝術家表演，他手中緊握着青檸，榨出一滴又一滴汁液，抬頭滴進自己眼裏，再把青檸傳給其他人，邀請大家輪流幫忙。那時Grace縮手迴避，「我說不行，我做不到」。說起往事，Grace呼了一口長氣，說唔得喇，便再走到外頭抽煙。

歌舞昇平 走上軌道

「酒吧生意好了，我便更少回家，也感到這是藉口，真不知怎樣面對兩個孩子。那時候口頭說關心政治，但實際上看見樓塌人死，便會很不快樂，日常的新聞也不想看。」Grace從吧枱旁的一疊CD裏抽出一隻送我，上面寫着「邊飲邊看 Cheers 1998」，是她當年特地為六四吧編劇及執導的紀錄片。她以第一身重演六四吧的始末，時而以獨白交代當刻心情。

「現在看回頭，才知道那段時間我抑鬱，還哪有時間感受出面的事呢？」六四吧從初期每星期一桶生啤都賣不完，漸漸上軌道。酒吧與我城氣息相連，困在裏頭的Grace在個人的漩渦中仍能隱約感到回歸前後，香港人的生活氣息，「我想，（那個年代）生活本身不是咁吃重」。那時，姐姐去上台灣文學課，她迷迷糊糊也跟去，認識了在外國讀完博士回港大教書的也斯。記得有一段時間，也斯久不久會帶朋友到六四吧，大家安安靜靜的坐上一整晚，「一張枱就可以傾好耐，有一句沒一句。他在專欄也寫過，酒吧裏，認真地做着不認真的事情」。各樣的群體在六四吧裏慢慢凝聚——《大拇指》一班文藝朋友老友至今；醫護朋友來到酒吧，做過姑娘的Grace也搭得上嘴；弟弟搞電影，許多同行會上去聚腳；前夫仰止在傳媒界打滾，做過《新報》後來又去《蘋果》、《明周》，前老闆龍景昌和編劇陳翹英都是酒吧股東，六四吧更少不了行家。各行各業，啱傾就會坐埋一枱。

七一吧：酒吧像客廳 「媽媽牌」桂圓茶

常去七一吧的朋友告訴我，覺得Grace像一個媽媽，一次酒醉後羞恥地嘔吐，收舖後不急着走的她悉心照料。七一吧的熟客許多都形容七一吧像客廳，Grace卻說從來只想大家放工有個位唞下氣。見到客人來到，臨別依依，Grace的問候語是「welcome home」，這是好些客人告訴她的感覺，「話好舒服，老外特別多。他們離鄉別井，來到傾吓，覺得可以融入香港」。Grace看來真的不熟行情，竟問起記者出面的酒吧是不是全部都好黑，「啲人去開吧就嫌我們呢度光得滯。黑啲，個個咪靚仔靚女啲！」七一吧的燈光說不上刺眼，但一切在家居般柔黃的燈光下都誠實呈現，有客人就曾跟Grace笑言，「One night stand，never in Club 71」。

七一吧若給人客廳的感覺，Grace其實很難稱得上無辜——朋友告訴我，不想喝酒的晚上來到七一吧，他有時會點一杯桂圓茶。Grace從記者口中聽見這餐牌上的隱藏選項，笑笑招認，暗號是「KYT」，即是Kwai Yuen Tea（桂圓茶）。以為是瓶裝糖漿開水，Grace瞪眼說這是自家製的，有粒粒桂圓，還有一個「中藥包包」，裝有丁香、杞子和剪成小片的桂皮，「加埋就溫和，有個老外我介紹他飲，他剛剛傷風感冒，飲完返來好番晒！」

訪問當晚，有酒客來跟Grace道別，一些人給她擁抱，一些在結賬離去前瀟灑向她揚揚手，Grace總是不厭其煩地重複說着，餘下這半個月，自己每天都會在。

來七一吧喝酒的，有一些是六四吧舊客，偶然也有生客摸路上來。訪問尾聲，一個小男生帶着他兩個朋友來到，眼見滿座，怯生生地站在門口良久。Grace見狀，便從我對座溜開，搓着雙手親自安排讓座，三個小男生最終便一字排開，坐到了吧枱位置，與酒保對視，有點尷尬。Grace便拿起一塊從遊行中撿回來、寫着「年輕人，我撐你」的紙牌與他們打招呼。

二○一四年的雨傘運動是一代年輕人的政治啟蒙。Grace當年幾乎每晚收舖後都會走到金鐘政總外看看坐坐，「他們（店員）知道我心掛掛，會同我講，走啦事頭婆」。人群中，她有時會遇到準備過夜的熟客，「有個不知幾開心，話𠵱家可以行番工，不止一個！」

雨傘時期陪伴年輕人

傘後的消沉與憤怒，Grace回想時像是很久以前的事，一時間也說不清。只記得當時有一些港獨支持者，情緒背後沒什麼定位，只管站在道德高地，「記得其中有一個，我見他行來行去，好似想搵人講嘢咁，又唔係好出聲」。Grace趨近、聆聽，告訴他人生唔係咁簡單，給自己時間沉澱。她覺得當人樹敵，不斷大力攻擊對方，到頭來只是給它能量打番轉頭，便問他，「有朝一日，如果你們有機會掌權，會跟現在共產黨有咩分別？」迷失的少年竟點點頭。

七一吧也容納過另一些迷失的年輕人。臨近清場的日子，金鐘只剩下三兩帳篷，偶然到場的Grace認識了幾個留守的人，知道他們沒事做，便把他們帶回酒吧，「說自己偶然在其他酒吧炒吓散，其實唔係㗎！」說起依然沒好氣，「有讓他們學調酒，不過洗杯成日洗唔乾淨，做開的員工就成日話我縱壞他們」。傘後那一年，七一吧的生意奇好，熟客喝得開懷，告訴Grace，這裏多了好多年輕人，玩得好開心。這些短暫停留的青年後來相繼因事辭去或被辭去，Grace也嘗試打聽他們的近况，知道一個仍在摸索前路，另一個卻銷聲匿迹了，「我猜他應該是監獄常客，當時打甩了三單case。有天我接到電話，他已經入冊，我去探他，問他做了什麼，他說覺得因為實在太生氣，用磚頭扔警署」。

Grace回想，這三十年來，搞酒吧最大的回報就是讓她學習做聆聽者，覺得是當下香港每個人都要好好去學的事，「live and let live, and stand by。別人不開心，有能力你就陪在身邊。看到很多酒客就是，人哋唔開心，佢就教佢點做人」。

移民：九七與反修例後 沒有誰比誰迫切

傘運無疾而終，最終衍生嚴重的分裂和不信任，眼見制度崩壞、自由收窄，Grace認識許多勇敢站出來的人之後堅持留守，卻在反修例運動後動身離開。臨別前，有些人特地來到七一吧搞派對，讓她想起九七前後，類似的場景也偶然在酒吧發生。

六四後移民再回流

八九年在電視上親眼目睹了六四鎮壓，與許多同代香港人一樣，想及下一代，Grace終於把之前家人塞給她的移民表格慎重地拿出來，「離婚前，我跟我前夫都有個共同想法——我啲仔女扔石頭，我們不想；他們不扔，我們也不想，好矛盾吧」。幾年後，當局批出到彼國報到的期限，Grace想了想，選擇了五月十九日，「你記得是什麼日子嗎？是北京宣布戒嚴那一天（注：一九八九年五月二十日凌晨，時任國務院總理李鵬宣布戒嚴）」。落戶安頓後，Grace好長一段時間找不到工作，基於經濟考慮，最終決定獨自回港掙錢。回來接手六四吧，迎接的卻是更多因回歸的離別。「有些人走，我覺得是香港的損失。」到酒吧搞歡送的，大多是外國人，不管是選擇回鄉還是到別國發展，許多都帶着失意，「其中一樣是project少了，有一個客人做斜坡的，要走是因為不再assign給他們的『英文人公司』」。另一人是記者，雖在香港土生土長，卻被當年東家新華社的同事排斥，「忘了她要申請什麼，啲人直情鬧佢，話過了九七你就無定企喇。她真的好upset」。

當年離開的人似乎走得相對輕盈，Grace卻認為今與昔，沒有誰比誰迫切，「好難咁講的，那時中共開槍，感覺我覺得都一樣的」。她也不覺得離開是壞事，去到哪裏，做人就是做人，「好多事都是常識，比如警暴就點都不對，看着差人打人，還是不能答我一句這是警暴嗎？我問，yes or no，你看不看到？有人還是不肯答我」。

退休大把嘢做

經年結伴而走，始於紀念二○○三年五十萬人上街的七一吧會重開嗎，她說自己要留點錢做退休金，店長她們卻好像有意另覓地方，「到時請我做嘢囉，請我來坐吓，營運上她們已經好掂」。退休後她首要養好多年來過勞的身體，尤其雙腿的關節，「我不用打發時間，我大把嘢做！」說聽下KOL，玩下sudoku（數獨）減壓，課金訂閱Patreon預計又會花一大筆，會看想看的書，便問記者最近在讀什麼，反過來給我推介音樂，「我對音樂的認識近乎零，聽來聽去都是梅艷芳。最近聽吓MC仁，好正！你快啲睇吓佢，好多粗口！他是個好豐富的人，什麼都覺得好玩的！」眼前這位滿頭花白的老闆娘，邊說邊雙眼滾滾。

文˙ 潘曉彤

{圖 } 黃志東

{美術 } 張欲琪

{編輯 } 林曉慧

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