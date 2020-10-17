10月手機浪潮 曲芒「剃刀」重出江湖

經典摺機款 回憶返晒嚟

當年用過feature phone的用家，都一定認識Motorola的razr系列手機，其超薄的摺機設計可說深入民心，曾是廠方抗衡Nokia的「救星」。惟步入智能手機年代，Motorola的手機業務大受打擊，手機部門更出售予Google，最後轉手至Lenovo。不少人也以為Motorola的手機不會再有什麼起色之際，今年1月卻推出Motorola razr，藉着曲芒及智能技術，讓當年razr系列手機重生，在美國推出後更因產能問題而供不應求。而最近廠方亦在香港正式推出摺機razr 5G。

對於不少用過razr系統的舊用家來說，新機可說滿載集體回憶。為了讓大家重溫當年feature phone的操作，廠方加入特別界面，開啟後內主屏幕會分為上下兩部分，上半部變成像舊機的屏幕顯示，還會關上觸控功能；下半部分則變成當年的數字鍵盤，以輸入數字來打電話，甚有玩味。

說到用家對razr 5G的最大期望，當然是手機夠薄；機身摺合時厚度為16mm，打開後則為7.9mm，跟Samsung Galaxy Z Flip 5G相差不大。不過兩者的屏幕佈局有頗大的分別，razr 5G新增了一個2.7吋Quick View觸控式外屏幕，可以用來自拍之外，亦可回覆信息、使用計算機、查看地圖、撥號等，可減少打開手機的次數，減少內屏幕過度開合而引致的耗損。至於razr 5G的內屏幕則為6.2吋21:9 OLED曲芒，雖然不及Galaxy Z Flip的6.7吋屏幕，但都十分夠用。

為了極盡輕薄，新推出的摺機鏡頭數目一般不及旗艦級的直身手機，razr 5G也不例外，只有兩個鏡頭，分別是機面的4800萬像素外相機及曲芒上的2000萬像素內相機。但由於設有外屏幕，用家亦可使用4800萬像素外相機來自拍。至於效能上，razr 5G使用Snapdragon 765G處理器，比Galaxy Z Flip 5G的Snapdragon 865+略為遜色，但仍有8GB RAM及256GB ROM，機背設有指紋解鎖，功能都算齊全。

■Motorola razr 5G規格

作業系統：Android 10

處理器：Qualcomm Snapdragon 765G

屏幕：6.2吋2142×876像素P-OLED（內）/2.7吋800×600像素OLED（外）

容量：8GB RAM、256GB ROM

相機：4800萬像素廣角F1.7（機面）/2000萬像素F2.2（機內）

體積：169.2×72.6×7.9mm（打開）/91.7×72.6×16mm（摺合）

重量：192g

售價：$12,990

查詢：2512 3123

文：勞耀全

編輯：陳淑安

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