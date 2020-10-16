還原基本 曲詞編同步創作 新舊樂人「埋班」 奏出新衝擊

這個時代，我們貌似有最好的科技和工具，用電腦就可以模擬不同樂器，用手機錄音錄影再分享到網上，音樂主題豈非應該普及至每個人，讓「每個人都擁有一首歌」？獨立音樂相對於流行音樂出現，其實是政治經濟學問題，外國學者Jacques Attali曾經嘗試把每個時代的音樂和時代特色連結，由皇權時代的宗教和儀式音樂，音樂專職化，再演變成資本主義中大量生產的錄音工業，來到今天的後現代社會，迎來「創造」（composition）的時代。一方面音樂百花齊放，另一方面太多音樂和太多雜音，我們難以透過重複再造去交流，我們都「被判處沉默，直到我們創造自己與世界的關係，並用這些意義連繫他人」。

為artist寫歌 不是為label創作

為擴闊音樂人的眼界，「一個人一首歌」舉辦過為工藝師傅和長者寫歌等企劃，「可以為一個人，一個普通人寫歌」，但相對社區音樂，周耀輝與馮穎琪留意到，很多優秀的年輕音樂人有「埋班」的需要，尋找音樂產業與音樂創作的平衡點，而這個產業也有不少問題需要處理。「埋班作樂」計劃主要挑戰的是商業、流行音樂的類別，「我們也是為artist寫歌，但不是為一個label、為一個生意去創作音樂。由第一日開始，曲詞編的人就聚在一起，同步去創作一首歌」，周耀輝說。

流行音樂的生產線，是由作曲開始，監製挑選作品，再發給填詞人，寫完再交回監製手上，馮穎琪說「像pipeline一樣」。「或者輸送帶，現在（這個計劃）好像回到音樂創作本身，一班喜歡音樂的人坐在一起，『逗』一首歌出來。」周耀輝留意到，現在流行音樂還有一個奇怪之處，多做單曲，少做專輯，然後對每首單曲都寄予厚望，希望每一首歌都可以流行。這次計劃就希望在單曲制度化、對商業利益高度計算的時代，創作多元的音樂。

讓bedroom musician走入錄音室

導師之中就有著名監製李端嫻，她對這個時代的觀察是，「有很多bedroom musician，在自己的睡房用自己的電腦做音樂」。這次計劃讓他們有新的可能，例如走入錄音室，認識其他做曲詞編的新音樂人，最後發表一些under supervision的作品。「很多時候你自己做，是QC不了的，這裏認識了同輩，也可以QC對方。」

李端嫻繼續分享此次創作的經驗，「那個可能性也出現在身分平衡的不同上。我負責盧巧音那一組，學員知道自己要跟哪位歌手合作後，就會去了解歌手是一個怎樣的人，有什麼作品；但盧巧音一開始便說明，不是要做一首歌給她，她是用自己的歌聲去服務做曲詞編的人，所以主導權在曲詞編手上」。沒有商業考慮，就可以由作者出發。她提起自己的學員中，填詞人特別有這種感覺，可以自己選擇題材，沒有任何框架，告訴她︰「我很久沒有這個自由的感覺了。」

所以李端嫻認為，這個計劃有趣的地方「是看到每一個人的特質，然後在安全、『不會出事』的環境下，放在流行曲的曲式之中，再發表出來而『不會出事』」。如何令學員在做自己的同時發表到好作品？計劃在篩選參加者過程中，已經選擇了一班可以做一首完整的歌，有潛力為他人度身訂做作歌，了解歌手的特質甚至駕馭他們的人，學員有吳林峰、雷深如 （J.Arie）等，這些創作人可能缺乏資源做更好的作品，計劃就給予他們機會，她自己也會就每一個創作者的能力人因材施教。

剩下的，就靠李端嫻的經驗。「我會給他們嘗試及發揮的空間，但如果感覺到這樣會『撞車』，就會在旁邊溫馨提示一下。例如填詞人寫的hook line，因為是旋律中最重要的一句，不可以填沒有意義的東西」。她特意把改寫前後的歌詞傳給記者，在盧巧音主唱的《旁觀他人之痛》中有一句，由「Haaaa~ 種種實况，看罷哭也哭過」改成「Haaa~ 始終在看，軟弱非你的錯」。對於此曲作曲人，她也有一些提點，「例如他的曲太豐富了，令人目不暇給，很容易就會失去重點，我就幫助他精簡和雕琢作品」。李端嫻和這首歌的曲詞編相當投緣，現在甚至組成了一個叫「在生中」的樂隊，繼續創作。

由音樂工業角度出發

每個導師的做法也不同，今次的計劃孕育出12首完全不同的歌。透過跟專業的導師合作，學員能了解行業架構，也讓導師看見年輕音樂人的才華。馮穎琪說計劃始終由音樂工業的角度出發，「行業有行業的結構，我們有唱片公司、出版、經理人公司，最少3個單位，加上很多元素去成立一個工業。學員要意會到，不是只有你一個，我做完我的音樂就可以。這個工業還有一個很重要的元素，就是觀眾。如何把這幾個單位的interest align到，找到一個大家覺得，我們做這首歌是要共同達到一些目標，這個就是行業」。

馮穎琪也希望計劃為行業帶來衝擊。「一個科學家會影響一個科學家，是一個連鎖反應。我們在行業中聚一班人，做一個新模式，是否等同行業要變成這一個模式呢？不等於；但給出一個新嘗試，要培養新人，就要有新衝擊。今次我們邀請的12個演繹單位及6名監製，都一呼百應，看到歌手類別的廣泛及多元，也告訴大家，音樂行業支持這件事。」獲邀參加計劃的歌手跨過不同世代，例如陳潔靈便和Mirror合作做一首歌，然後「連Miss Chan Chan，聽眾也可聽到她一些新的聲音」。馮穎琪說的是陷阱騷靈（Trap Soul）作品《標本》。

李端嫻對這些新音樂人的印象是，「他們聽很多歌」。她在製作過程中，會留意學員的音樂口味和參考的歌曲，發覺他們做很多電子音樂、暗黑風格的創作，好像年輕創作人都活在黑暗時代，寫黑暗的歌，希望找到出路。其實也不難想像，除了香港的政治氛圍外，科技、資本主義、消費主義發達的後現代社會，人與人之間極為疏離，獨自創作與生活，「好孤獨啊，這樣很容易沮喪的」。周耀輝說，他相約過自己帶領的填詞人到他家「圍爐」，「呻吓」作曲人不肯改曲等，繼而問學員，有什麼題材的歌一直很想寫但沒機會寫？「我記得，因為有個填詞人想寫死亡，所以就有了《十五種生存的方法》這首歌。」周耀輝相信音樂人「埋班」的力量，「要靠自己喜歡的事情過生活，現在真的很難了，所以大家更要互相扶持，分享在行業中謀生的可能」。「最少在這次計劃之後，6個監製、12個artist和一些唱片公司，都知道這班新人的存在。」馮穎琪笑言，「可能已經認識了樂壇的一個基本盤」。

不想「睇死」樂壇 就要「試生」

在成果總結音樂會上，馮穎琪想給觀眾一個新體驗，曲詞編監，誰想上台玩就上台玩，有心底的說話想說就說，有別於歌手演唱會追求統一，每一首歌可以完全不同的風格，作為觀眾自然而然要主動去感受每一首歌。雖然很多人對香港樂壇灰心失望，作為音樂人卻覺得改變不是一朝一夕，如果你依然相信音樂的價值，就要堅持下去。周耀輝的這句話正好總結︰「很多人說香港流行音樂已經衰老了，今非昔比，甚至與那些天王天后的年代相比已經死去了。我不敢說這個說法不對，從生意、從影響力、從『星』來看，我們的而且確無法與以前相比，但『咁點呀？哦，死了？』我和馮穎琪不是那些人，我們不甘心。你看着它死，它就會死了，只有試才有生機。我們不想『睇死』，就要『試生』。」

●「埋班作樂」培育計劃成果總結音樂會

網上重溫網址︰

www.facebook.com/MakeMusicWorkHK

串流平台︰

聽眾可於JOOX、KKBOX、MOOV、MusicOne、Amazon、Apple Music、iTunes、Spotify、TIDAL及YouTube Music下載計劃的音樂作品

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com