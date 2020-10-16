知多啲：年老貓狗照顧貼士

貼士1：耐心及包容

年老寵物因機能衰退或患病，主人要多花時間照顧。林玉芬家有8歲狗狗Parco，早前多喝尿頻、精神不佳，及後證實患上「庫興氏綜合症」，病因通常由腦垂體腫瘤引致皮質醇偏高引起，若沒及早發現，會出現高血壓、心臟衰竭、高血脂、糖尿病、骨質疏鬆及胰臟炎等問題，需透過藥物治療紓緩徵狀。

林玉芬說：「治療Parco過程中，需要特別留意牠的精神狀况、食慾和大小便。起初因牠對藥物反應過大，經常肚瀉和嘔吐，經調整藥物劑量後才得以改善。」她強調，主人要有耐心和包容心對待年老寵物，每天觀察牠們身體有無異樣。有些主人會以人的角度猜度動物，例如牠們在地上或梳化撒尿，就以為寵物在淘氣搗蛋，林玉芬認為牠們一定是因為身體不舒服，才會出現行為改變。

貼士2：轉換老年食糧

年老貓狗機能逐漸衰退，需要較少熱量、較多纖維，以及足夠的蛋白質和脂肪，切記需減少攝取過高蛋白質和鹽分，以免加劇腎、肝及心臟負荷。周至欣表示：「市面上給年老貓狗吃的乾糧及濕糧，蛋白質及鹽分較低，部分亦加入補充劑，譬如有助保護關節的葡萄糖胺，有抗氧化作用的維他命E及魚肝油等。選擇品質好的年老貓狗糧，有助維護牠們健康。」濕糧可增加貓狗吸收水分，減低腎臟負荷；乾糧則幫助清潔牙齒，減少牙石形成。周至欣建議主人交替餵食乾糧及濕糧，取兩者好處。

部分主人擔心年老貓狗骨質疏鬆，額外給牠們補充鈣質，卻可能引致反效果。周至欣解釋，「貓狗關節痛是因關節老化所致，與骨質疏鬆無關，吸收過多鈣質反而會增加膀胱結石風險，導致膀胱發炎或排尿困難。主人給毛孩補充品前，宜先諮詢獸醫意見」。

貼士3：留意家居佈置

貓狗關節退化，行動不靈活，林玉芬建議主人修短牠們四肢底部肉墊附近的毛髮，防止走路打滑。如寵物走路經常跌跌碰碰，在地上鋪上軟膠墊也可防止打滑，跌倒時亦能減輕受傷。

即使老貓不能再輕鬆的跳上跳下，牠們心裏仍渴望能從高處俯視。主人可在牠們經常停留的高處附近放置小櫈子，方便牠們走上去。

有些老貓愛在貓砂盆外「解決」，令主人相當頭痛，原因可能是貓砂盆太高，牠們後腳無力或因關節疼痛而無法跨進去，主人可改用入口較低的貓砂盆。

貼士4：莫隨便更改飲食位置

視力退化或失明的貓狗，要透過記憶及嗅覺走到既定位置飲食、睡覺或上廁所，因此主人不要隨便更改這些位置。

貼士5：針灸減痛

關節痛會影響貓狗活動，主人如不想給貓狗吃太多西藥，或因腎臟問題不能吃消炎藥，可考慮針灸或物理治療來紓緩痛症。中獸醫運用陰陽學說來判斷貓狗身體失調情况，透過針灸平衡陰陽， 刺激穴位來調理身體，改善痛症、食慾欠佳問題。