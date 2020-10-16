尖沙嘴日式雜貨 必試限量溏心蛋「拉麵飯糰」

日本直送透明醬油、罐頭飯

熟食區可細味即場炮製的輕食，現有主打日本飯糰的米角，和結合沙律和咖啡的The Salfee Bar，整體上美味且選料高質。先說米角，現供應10款飯糰，米有五穀、黑米和白米3種，五穀、黑米來自台灣，白米則用秋田小町米，米粒香甜，軟糯而黏度適中，適合製飯糰。米角特意把米飯和材料拌勻後才搓製飯糰，使每一口都能吃到配料。最受歡迎款式有招牌竹筍黑胡麻溏心蛋，還有紀州南高梅、辛子明太子、炙燒和風咖喱牛肉、雞肉軟骨鹿尾菜五穀飯糰和柚子葱燒鯖魚黑米飯糰。最搶手的是溏心蛋款式，每日限量30個，約中午12時發售，一般2至3小時內售罄。它以佐賀縣的有明海苔包着混和筍乾的醬油味米飯，飯中有原隻使用鰹魚汁浸醃24小時溏心蛋，配料很似曾相識？醬油拉麵的配料是也。這可形容為拉麵風味飯糰，一次過滿足吃日本拉麵和飯糰的欲望！

The Salfee Bar的沙律款式多，吃肉獸入門沙律推介有韓式牛肉椰菜花沙律和香辣雞肉長通粉沙律。而咖啡不論是經典、特調或冷萃均出色，以中南美洲為主的House Blend咖啡豆，有深焙和淺焙兩種烘焙程度，喜歡日本炭燒咖啡風味的話，深焙自然是首選。

●谷辰

地址：尖沙嘴中間道15號 H Zentre地下01至02號舖

查詢：2892 0868

註：The Salfee Bar試業優惠價至10月31日止