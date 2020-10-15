攀爬運動：一攻一守 雙人合作玩「長線」

位於沙田的香港攀爬樂園（Hong Kong Climbing Park，HKCP）是本港唯一提供成人領攀及頂繩攀爬的私營室內場，創辦人兼中國香港攀山及攀登總會的運動攀登教練朱嘉偉指出，「長線」同樣考驗參加者的體能和技術，且需要較多耐力及心思去分析攀爬動作。

HKCP於2019年10月開幕，佔地約2.5萬呎。長線攀石區的牆身高8至10米，記者採訪期間，有多名爬友由地下爬上牆頂，記者從地下向上望，也看得心驚膽顫。朱嘉偉解釋，只要正確操作器材，長線攀石也是非常安全的運動。因此，參與前最重要是先認識器材的正確使用方法，可在HKMU報讀運動攀登的課程，或者可報讀HKCP的課程。

設自動防護器 供單人訓練

長線是二人一組的運動，但在HKCP的一角，記者卻見到有玩家獨自一人在牆上攀爬，旁邊沒有保護者。朱嘉偉解釋，場內有6台自動防護器，代替了保護者的角色，作出制動功能，讓攀爬者完成路線或失手墮落時，可緩緩下降，不會快速墮下。即使一個人來到，也可練習長線，享受箇中樂趣。

若爬友想進一步挑戰體能，不妨試試「極限忍者區」，它是模仿美國真人節目American Ninja Warrior，設有10個考驗體力的關卡，尤其講求上肢的肌力、跳躍力、平衡及協調。

■香港攀爬樂園

地址︰沙田大涌橋路52號

富豪花園二期商場2樓

查詢︰hkclimbingpark.com/zh