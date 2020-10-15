國際女童日 推動月經教育

趕走經期肌膚乾燥脫水

The Body Shop最近亦於香港及全球各地做問卷調查，訪問了38,000名受訪者對月經的認知和看法。發現香港人對月經某程度上仍然忌諱。因此品牌藉着國際女童日，與香港婦女中心協會攜手合作，透過向基層婦女及女童派發月經抗疫包及宣傳單張，推動月經教育，建立女孩及社會對月經的正面態度。

The Body Shop亦有見女性於生理周期時，肌膚容易變得脆弱，因此推出Drops of Youth——Youth Concentrate植物幹細胞活肌精華，聲稱能改善肌膚乾燥缺水和膚色暗啞，內含醉魚草萃取，以增強皮膚的抗氧能力，來自盧旺達的社群公平貿易辣木籽油，則聲稱有助深層滋潤肌膚及抗氧化，紓緩敏感不適。精華萃取自99%的天然成分，宣稱適合純素主義者及敏感肌膚使用。

查詢：The Body Shop www.thebodyshop.com

文：溫兆明