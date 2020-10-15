宣揚循環時尚概念 月租手袋 打破買斷式文化

女人花心多變，尤其對於名牌手袋的愛總是不夠專一，很多時見到有新款就忍不住心思思想買。但潮流來得快也去得快，當新手袋一個接一個向你荷包招手時，如果每次也用真金白銀買，也別說不「肉赤」。因此，共享衣櫥的概念早於數年前在外國流行，只需定期交付指定費用，即可任意租借不同設計師品牌的潮流服飾，最近新加坡網上手袋租借平台Style Theory，也悄悄在香港登陸。

月費$899 租用期最長2個月

需透過平台網站或手機程式登記成為會員，繳付月費$899，便可每月在平台上租用一款手袋，當中有Hermès、Chanel、Celine、Balenciaga、Burberry、Loewe、Dior、Fendi、Gucci、Prada、 Saint Laurent等逾25個國際知名品牌可供選擇，每次租用期最長為2個月，如想在同一個月內轉租其他款式，則需額外繳付$420。平台更會安排送貨上門，還有回收服務方便歸還。這種簡單直接、服務周到的運作模式，對於經常要出席不同場合，喜歡為襯衫而追新款的女士而言，無疑是個慳錢又方便的選擇。

不過，名牌貨某程度上是為了滿足個人的虛榮心，很多女生會認為，不是自己擁有的話，心態上總覺得有點不是味兒。同樣作為女性的平台創辦人之一Raena Lim，固然十分明白此道理，但她認為正正是這種「要擁有才是時尚」的想法，才令人日漸愈買愈多，荷包大出血之餘，囤積起來的服飾又會霸佔空間，造成的是困擾多於滿足。「很多女人的衣櫥明明塞滿東西，卻總在抱怨自己『無衫著』；正因為空間有限，大家更應善用衣櫥，將其留待儲存真正需要使用和自己心愛的衣衫手袋。」

嘗試不同風格 趕走三分鐘熱度

為解決這種不健康的消費習慣，平台最初成立時是以租借衣服服務起步，其後才延伸至名牌手袋租借及轉售，2017年更進駐印尼雅加達，迅速的發展證明了時尚市場對此銷售模式有莫大需求，加上現今可持續時尚的議題廣受全球關注，Raena冀望能透過宣揚這種循環時尚的概念，改變快時尚生態，並打破時裝界傳統的買斷式（buy-and-throw-away） 文化。

儘管香港早年已有二手名牌銷售專門店如米蘭站、Brandoff Tokyo及網上租衣網站Yeechoo，但說到主攻名牌手袋的租借平台，的確是寥寥可數，今次Style Theory 拓展至香港，Raena深信可填補市場上的空缺，讓大家利用相宜的價格嘗試不同風格，同時在購買前認真試清手袋的款式和功能，避免因三分鐘熱度而買入不適合或不耐用的款式，從而減少時尚浪費，為環保出一分力。

鑑定辨識Entrupy AI 確保無假貨

平台上的所有手袋均是由其採購團隊蒐羅自不同地區，他們的自家認證團隊會採用業內領先的鑑定辨識系統Entrupy AI技術，為每個收集得來的手袋鑑定和認證，同時詳細檢查原有的手袋收據和認證卡，確保當中沒有任何假冒產品，且符合平台的質量標準才會上架。至於款式方面，Raena指她們的團隊會每月定期更新，引入的手袋有部分是品牌熱辣出爐的新款，也有部分是流行多年的王牌經典。

根據知名二手時尚精品買賣平台Vestiaire Collective今年初發布的二手市場概况報告，經典vintage款式的手袋自去年起銷量大增，預示復古設計的潮流趨勢持續升溫，平台上囊括的新舊袋款，正正可滿足大家不同的著裝和打扮需求，而且其手機程式會以數據演算科技，根據會員的瀏覽和過往租借紀錄而提供個人化的產品推介，但部分高價手袋如Chanel Flap Bag和Lady Dior，則可能因需求龐大，而要繳付額外附加費才可租借。

如果有些袋款實在令你愛不釋手，想要將其「私有化」的話，也可透過其手機程式直接買下。平台的採購團隊會根據手袋的原裝包裝和保養狀况，並估算該款式在市場上轉售價值而作出定價。其團隊亦聲稱，所有手袋交付給會員之前，都會經過徹底清潔和修復，讓大家可放心租借及購買。

看到這裏，你也許會問：這些手袋價值昂貴，萬一租用時有什麼損壞，該怎樣賠償？像輕微刮痕、筆痕、磨損披口這些可修補的問題，需繳付指定的維修費，一般最高費用為$1800。但如果大家在交付月費時，同時選購買Style Theory Care（每月$99）的額外保障，維修費最高只會收取$450。假若遇到盜竊或遺失這類不可修補的案例，才需賠償手袋的總值價錢，所以使用時稍微小心注意，基本上也不用太過擔心。

為穩定各款手袋的質量和供應流向，現時報名成為會員後會被加入「輪候清單」，再由系統通知及安排繳費。註冊成為會員後，也可隨時取消，不用擔心要提前通知或繳付額外費用。Raena補充，「透過這種無約束的租借形式，希望可減低大家對於嘗試新風格的恐懼，不用再擔心購買名牌手袋後會感到厭倦或後悔，同時減少時尚造成的消耗浪費，這正正就是我們想提倡的時尚革命。特別像香港這樣一個城市，縱使地方狹窄，衣櫥空間有限，大家也應享有多元的時尚選擇。」

查詢：Style Theory www.styletheory.co/hk/bags

文：康詠然

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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