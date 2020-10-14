自主多變：航拍機換裝 隨功能變身

另一名港隊成員黎嘉琪（Kenix），除了擅長用FPV無人機競速，也常以此拍攝短片。比起航拍機，她認為FPV無人機勝在速度快、自由度大、飛行動作多樣化，可拍攝出俯衝、騰飛等刺激畫面，予觀眾新鮮感，現時不少運動或賽車也會用上FPV無人機拍攝。不過，不像航拍機設有穩定器，用家可隨時撒手任由航拍機停留於半空，FPV用家必須雙手不離遙控，控制無人機的飛行狀况。另一邊廂，亦有一些飛手喜歡以FPV無人機玩freestyle花式，例如向後翻騰、自旋、打8字圈等，講究動作美感和遙控技巧。

拍片玩花式 靈活好玩

訪問當天，Kenix帶同3部機亮相，「最輕巧的一部，用來競速。中間那部用來拍攝，機頂可外掛action cam，例如go pro，以拍攝高清畫面，機頭亦使用了digital鏡頭，讓飛手可享受更佳視覺效果，機尾裝有兩條天線，即使拍攝時飛得老遠，亦可確保圖傳穩定。至於最右那部較小型，機槳外圍裝了謢架，方便穿梭在室內或人堆中拍攝，但由於機身小，受風能力和電能都會較差」。但相同的是，3部機同樣採用紫色配件，她笑言：「襯色最重要！」能創造充滿個人風格的無人機，正是飛手落手落腳砌機的樂趣。