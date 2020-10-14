Watch news：腕上Snoopy太空漫遊

在新表中，這頭深受全球愛戴的小獵犬在腕表上擔當重要角色，首先以壓印形式出現於9時位置藍色小表盤的小銀牌上。Snoopy身穿太空衣，造型風格參照銀史諾比獎的純銀襟章。銀色表盤用上純銀物料雷射雕刻，而兩個藍色小表盤則配以經藍色物理氣化沉積PVD處理的小時刻度及指針。

翻到表背一面，則可看見Snoopy在太空軌道上漫遊。當計時秒針啟動時，Snoopy置身的太空艙會在月球表面轉動。藍寶石水晶表背上飾有經微結構金屬化處理的月球表面圖案。而在月球後方，地球亦同樣展現於表背上，飾有地球圖案的轉盤每分鐘轉動一周，跟秒針同步轉動。經典英文金句「Eyes on the Stars」（意指仰望美麗的夢想）亦出現在漆黑的宇宙場景上。

計時啟動 太空艙月球表面轉動

表帶設計同樣展示品牌對細節的執著，藍色尼龍表帶跟腕表其他藍色元素呼應，表帶襯裏壓印了太陽神13號在太空運行的軌迹。直徑42毫米精鋼表殼設計取材自第4代Speedmaster腕表（即1969年首枚在月球上被佩戴的腕表）。藍色陶瓷表圈上則飾有白色琺瑯測速計刻度。腕表由品牌Co-Axial Master Chronometer 3861機芯推動，除防磁功能外，腕表更有由瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）頒發的Master Chronometer證書，相當可靠。腕表屬非限量款式並享有品牌5年保養服務。購買此腕表的粉絲將同時獲贈經特別設計的太陽神13號表盒，盒內附有超細纖維抹表布、小冊子及讓大家可近距離欣賞腕表精緻細節的放大鏡。腕表將於10月底正式發售。

●查詢：Omega 2518 9890