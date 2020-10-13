6A爸媽：戒掉「我為你好」口頭禪

愛，不是控制

我相信，沒有父母會覺得自己的愛是一種「錯愛」，但事實上，不少人每日都在重複給予孩子「錯愛」，令他們在不健康的狀况下成長，甚至為身心靈帶來影響。最常見是父母錯把愛變成一種手段，用它來控制孩子的行為和思想。回想我們昔日還是小孩子時，有否覺得父母沒有了解自己的想法？或埋怨父母硬要我們跟隨他們的一套？但今天，為什麼我們卻在重蹈覆轍，對着自己的孩子，做着同一件事呢？

愛，不是佔有

我常跟自己的孩子說，你們是神賜給我和媽媽的寶貝，我只是代理人，引導你們走向你們應行的路。孩子們不是我的資產，所以，我經常提醒自己，要依照他們的才能，不強加自己的主觀願望去塑造他們。愛，不是佔有，我們只是父母，他們是獨立個體，不屬於任何人。只有抱着這種心態，才能給予孩子正確的愛。

愛，是尊重孩子

最直接令孩子尊重別人、尊重自己，就是我們先尊重孩子。不勉強他們，給予他們選擇的自由，但同時要告訴他們後果，這樣做，已經很足夠。我們要學習尊重孩子最終的選擇，令他們有機會嘗到後果，從成功與失敗中學習，這就是尊重。尊重孩子，就是真愛。

給孩子「無條件的愛」

什麼是真愛？就是能給予孩子選擇權，就算最終選錯，也站在孩子身旁，協助他們面對後果。懂得放手、懂得給予適量的愛，那就是「無條件的愛」。這樣的愛，就算再多也不會寵壞孩子，也不會出現「愛你變成害你」。

我想告訴大家一件真人真事，一個活生生「愛你變成害你」的例子。有一名母親，跟女兒相依為命。打從第一天開始，她已經貼身照顧女兒，「跟出跟入」不特止，還佔據女孩的自由意志，事事都要女兒按她這個母親大人的意思去行，沒有任何商量的餘地。這名母親很愛女兒，常把「我為你好」掛在嘴邊，這句話也慢慢變成「尚方寶劍」，把一切不合理都變得合理化。

年幼順從母意 成年斷絕來往

女兒年幼的時候，還會順從母意，但當孩子一天一天長大，到了成年後，終於有一天，她跟母親說得清清楚楚，說以後要劃清界線，不再來往。母親最後徹底失去了女兒，還令女兒立誓往後不生育，只要自己過得快活，不要下一代受同樣的苦。母女之間落得如此結局，歸根究柢，不是這名媽媽愛得不夠，而是愛得不對。

「我為你好」從來都不是用來控制孩子的手段，這只是一個詛咒。今天，就讓我們一起學習戒掉「我為你好」這句口頭禪，以無條件的愛，用來代替傷害孩子的愛，好嗎？

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第315期]