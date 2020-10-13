多元導航：「性」心事台

在亞洲文化中，性多被視為禁忌的話題。即使是再親密的親友，在性這話題上，通常都避而不談，生怕影響自己的形象。

關於青少年性行為，雖然現在有很多不同渠道為青少年提供性教育，但青少年卻普遍地透過網上討論區、劇集或成人影片等了解性資訊，當中難免受到媒體所渲染、誇大，使他們接收了錯誤的性知識或不符現實的性觀念。青少年對於性行為表現、性交姿勢及時間是常見的憂慮。

良好嗜好減低對性過度依附

筆者遇過不少沉溺自慰行為（masturbation）及有特殊性習慣的案主，對自己的行為感到內疚又不能自控。在輔導過程中，筆者會先常態化（normalize）案主的性需要、自慰行為及性表達方式，強調只要是合法、私人且雙方情願便可以。筆者與案主溝通及諮詢了心理學家的意見後，以對慣有行為反應的解制約（deconditioning），建議案主覺察並減少觀看色情資訊的次數，並減少瀏覽特殊性習慣的色情資訊，鼓勵案主培養良好嗜好和參與群體活動，以消耗多餘精力，使精神有所寄託，從而減低對性的過度依附（attachment）。

性慾（sexual desire）與食慾一樣是生物的本能，卻成為了朋輩之間爭相比較、攻擊、吹噓的話題。有些青少年被朋輩套上「老江湖」、「青頭仔」、「公廁」等稱號，因此感到羞愧，影響心理健康。筆者曾在輔導過程中使用心理投射畫分析（House-Tree-Person projective drawing technique），協助難以口述自己性觀念的學生。作畫時，筆者邀請案主畫屋、樹、人、水池和蛇。當中水池代表着愛情觀，蛇則代表性觀念。畫中的形狀、大小、位置、顏色均有涵意。其中有案主因缺乏自尊心而表達出「我覺得一生都無人會與我做愛」的擔憂，這其實十分常見。大家往往不願面對自己的性思想，卻熱中於討論他人的性事。如近日發生的青少年性交影片流出事件中，反映出青少年缺乏自我保護意識，亦引來社會大眾對此事件的一番輿論。

「性並不是罪孽或邪惡的事，而是非常自然的、令人感到滿足的生活經驗。」（教育署，1997）

父母溝通得宜 助子女減憂慮

家長在性教育中擔當着重要的角色，父母可以開放及互相尊重的態度去解答子女的困惑。畢竟，父母是青少年最易接觸而有性經驗的成人。如溝通得宜，家長能協助子女減少憂慮、增強自信及建立正確合時的性觀念。家長和子女不妨一同瀏覽網上可信的資源。如果你有困難，鼓勵你向專業人員求助，如社工、醫生、心理學家、性治療師等等。

註：文中提到數個特別名詞，但未有詳細解說，大家不妨抱着開放的態度去查考吧！

文：鄧敬然（香港家庭福利會註冊社工、屋樹人心理畫分析師）

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第315期]