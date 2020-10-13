親子筆陣．言語自聊：捱餓3個月 食物恐懼？

敏敏（化名）是小二學生，不知何故開始不吃任何固體食物，只喝湯、牛奶等流質飲品維生。無論爸媽好言相勸或是嚴厲打罵，她都一一拒絕，連以前最愛的「麥記」薯條、漢堡包，她都一口不吃。爸媽知她向來性格倔強，強迫只會弄巧反拙，照平常的話，待數天，敏敏就應該會變回正常；但這次並非如此，敏敏竟然持續3個月不吃飯。由於她每天仍然跑跑跳跳，體重當然下降，而且比從前更易疲倦，學習時亦容易分心。媽媽覺得持續下去也不是辦法，便帶敏敏看醫生。

一開始看家庭醫生，醫生覺得媽媽過分擔心，小朋友餓一陣子就會吃，但之後餓了幾天，情况根本沒有好轉。媽媽再帶敏敏看兒科醫生，這次兒科醫生亦覺得長此下去會影響敏敏的腦部及整體發展，但身體檢查的結果又一切正常。於是，兒科醫生便轉介敏敏到我的言語治療診所，看看是否有吞嚥困難或進食障礙。我跟敏敏做了口肌及吞嚥評估後，除了她怎也不吃固體食物做檢查外，當然不出大家所料，一切正常。而根據媽媽的說法，敏敏一直都沒有任何進食問題，最近幾個月亦沒有什麼病痛、生活上的轉變等等。究竟是什麼原因令敏敏拒絕吃飯呢？

我決定私下跟敏敏傾談一下。傾了大半小時，敏敏終於說學校曾經在早會嚴厲地警誡他們「食嘢好容易會濁親」，而且「濁親」會死，因為食物落錯格進了氣管，會影響呼吸。所以，「為了安全起見」，敏敏決定不吃固體食物了。

知道這原因後，我和敏敏媽媽都哭笑不得。教師所說的並非錯誤，敏敏似乎亦有她的邏輯。想必是適逢有一宗小學生在學校吃牛丸時鯁喉的新聞，學校擔心有同類事件發生，便嚴厲警告同學要小心，結果鬧出這恐懼。

心智發展轉折期易發病

看到敏敏的故事，可能各位會覺得「有沒有這麼誇張」？但翻查文獻書本，敏敏的情况屬於「食物恐懼」（food phobia），是焦慮恐懼症的一種。這情况可以是自小已有，又或像敏敏一樣突然出現。小朋友會突然拒絕進食，而且持續幾星期，導致體重下跌。而這情况大多出現於小朋友由一個心智發展階段跳到另一個發展階段的轉折期，通常是2至3歲、5至7歲、9至11歲等，時間因人而異，當然亦會像敏敏的情况一樣，受到外面環境或資訊所影響。

知道敏敏拒絕進食的原因後，我和媽媽合作，一方面輔導，另一方面運用進食減敏療法（desensitization），重建敏敏對食物的信心，在個多星期後，她慢慢接受固體食物了。所以，有時小朋友的邏輯真的叫人頭痛，影響也很深遠。而如果你的小朋友持續地有拒食的情况，請不要掉以輕心，並盡快尋求專業意見。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第315期]