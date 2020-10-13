家家有禮：馬灣放電 激玩海陸空

【明報專訊】小朋友在家太久，是時候到戶外舒展身心。香港挪亞方舟為鼓勵大家發放好動因子，由即日至11月1日推出「買2送1」入場門票優惠，其間更舉行特別活動「海．陸．空．大激玩」，活動包括「高卡車綠野遊蹤」，坐上分別設有適合小童、中童及成人的3款腳踏式高卡車在綠林樹影下馳騁；適合7歲或以上及身高不少於110厘米參加的「空中奇遇索道」，可在半空飽覽馬灣海峽的景致；還有小朋友放電首選「巨型火箭滑梯」及「空中繩網」；以及適合文靜小朋友的「啤啤熊之友製作室」和全新打卡熱點「e Planet 夢想星球」。