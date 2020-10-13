家家有禮：名店倉限定迎新優惠

現時大家只需要在推廣期內於現場特設的CLUB CG禮物卡車即時登記成為CLUB CG準會員，毋須任何消費即可免費獲得「限定版CLUB CG餐具套裝」；憑指定消費成為CLUB CG會員，更可額外獲得迎新獎賞總值超過$200，獎賞數量有限，先到先得。

◆INFO

東薈城名店倉登記 「CLUB CG會員計劃」

日期：即日至10月21日

時間：周一至五中午12:00至下午4:00，周六、日公眾假期中午12:00至晚上8:00

地址：東薈城名店倉2樓天橋（周二、四及六）、2樓近Armani 293號舖（周一、三、五及日）

查詢：2109 2933

■送野餐墊

東薈城名店倉送出限定版CLUB CG漂亮出走必備野餐墊（圖2）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。

截止日期：10月20日，送禮詳情見另前文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第315期]