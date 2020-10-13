活動推介：示範單位找遊戲點子

【明報專訊】「玩」是兒童的權利，亦是他們與生俱來的能力。不過，小朋友能否玩得盡興，也要視乎家長是否全力支持。中西區民政事務處與智樂兒童遊樂協會合辦全新項目「遊戲到家」本月正式登場，機構把活動會場改裝成為一個「遊戲示範單位」，帶領爸爸媽媽開放眼界，重新審視家中的客飯廳、房間，以至每個角落，由家品至家具，原來處處都可孕育遊戲點子！遊戲示範單位在10月逢周六向公眾開放，另設迷你工作坊，歡迎一家大細前來參與。