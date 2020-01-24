本周FOCUS．採訪手記：疫情下的直資小學面試

3輪面試 保留「揀家長」環節

不過，雖然報名人數減少，但甄選過程並沒有因此而「鬆手」，校長陳美娟說，仍然會維持3輪面試。首輪面試已於上周四至六（10月8至10日）舉行，以往家長是同步在禮堂聽講座的，但今年因為不想聚眾，講座早前已改在線上舉行，因此這3天面試，只接待了小朋友。

至於次輪面試，則暫定11月中旬至明年1月舉行，5人一組，由校長親自接見；第3輪面試，過往一直是同時面見考生和家長的，但去屆第3輪面試，碰巧在停課期間舉行，當時校方只約見了家長，小朋友則改為拍攝短片。至於今年如何安排？陳美娟只說「隨機應變」，但因為想「揀家長」，因此盡可能維持見家長這個環節。

究竟怎樣的家長，才獲陳美娟青睞呢？她笑稱，社經地位並非考慮因素，最重要是願意支持和配合學校的教育理念，以及具全人發展想法，更重要是「有心有品」，「我們想學生有心有品，如果他正正是來自這樣的一個家庭，那就相得益彰」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第315期]