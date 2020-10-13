其他推介：奇妙住宿歡度萬聖節

INFO：

香港居民：迪士尼留港度假酒店房間奇妙優惠

預訂日期：即日至2021年1月2日

入住日期：即日至2021年1月3日

套餐價錢：$1378起，已包加一（2大2小1房價錢，入住同一酒店房間的第3及第4名12歲或以上的住客須繳付每人每晚$200附加費）

地址︰大嶼山神奇道香港迪士尼樂園度假區

訂房：www.hongkongdisneyland.com■

家庭優惠 延長享樂30小時

與家人住酒店，最重要有足夠空間、充裕時間，如香港JW萬豪酒店的「繽紛家庭樂」住宿優惠，包括入住2間相連客房，周日至四更可入住長達30小時，周五至六可入住24小時，盡情享受親子時光。套餐亦包括4人JW咖啡室自助早餐、酒店餐飲消費額（周日至四入住$1500 、周五至六入住$1200），以及於戶外游泳池畔享用免費精選飲品或小食，有得食又有得玩，小朋友一定最滿意！（圖2）◆

INFO：

JW繽紛家庭樂

預訂日期：即日至12月29日

入住日期：即日至12月30日（12月24至26日除外）

套餐價錢：$2971起（4人2間相連房價錢），另收加一

地址︰香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店

訂房：2810 8366，或bit.ly/SummerFamilyFunPackage

[Happy PaMa 教得樂 第315期]