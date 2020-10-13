親子假期：非一般「度假」之旅 全家出動解謎 父子齊齊恤個靚髮

文：顏燕雯

模特兒：Hoo's Family、霏霏&Lily

雖然staycation意思為「在家度假」，但一場來到酒店，「宅」在房間又怎能滿足精力無限的小朋友？所以不少酒店設計的親子住宿套餐都不止提供舒適的房間和豐富的美食，而且還提供很多好玩又有趣的親子活動，讓一家人滿載而歸！

密室逃脫遊戲 涉動作、數學、推理

香港W酒店最近推出一個行程滿滿的親子住宿套餐，除了包兩大兩小的住宿及早餐，當中最特別的要數需全家出動解謎的LOST互動體驗遊戲。主打密室逃脫遊戲的LOST，以W酒店作為解難基地，把謎題藏於酒店地下及6樓，透過平板電腦和電筒的協助，讓全家人合力把謎題解開，找出密碼。這個遊戲由一個故事開始，涉及動作、數學、推理等範疇，充滿刺激，完成後小朋友更會收到特別驚喜呢！

玩完遊戲，是時候選擇另一項有趣活動！住宿套餐包括了5選1的項目，如專為男士而設、適合父子參與的「香港W酒店 × Handsome Factory快閃理髮廳型格父子理髮體驗」，或者是女士最愛的扮靚與美食「Dyson頭髮造型服務及下午茶套餐」。如果家中有囝囝，推薦大家一試Handsome Factory的理髮體驗，對爸爸和囝囝來說可是別開新面的親子活動。這間Barber shop以懷舊風格設計，客人在理髮時更可免費享用啤酒或咖啡等飲品，最重要的是理髮師都非常有經驗，擅長懷舊的油頭及經典slick back等髮型，跟一般髮型屋實在有天壤之別，兩父子齊齊梳個懷舊髮型，的確能成為這個假期的美好回憶。

■INFO

玩樂滿Fun住宿套餐

日期：即日至12月30日（至少入住前1天預訂）

價錢：$2600起（2大2小1房價錢），另收加一

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店

查詢及訂房：3717 2992

內容：

‧客房或套房住宿1晚

‧2名成人及2名小童早餐

‧2份迎賓小童禮品

‧2名成人及2名小童LOST互動體驗

‧免費加牀服務及預約額外客房8折優惠

‧從以下親子體驗中選擇一項：

1. 香港W酒店×Handsome Factory 快閃理髮廳型格父子理髮體驗一節及禮物一份（須提前預約）

2. 母女享用Dyson頭髮造型服務一次連禮物，下午茶套餐

3. 天際100觀景台「童心嘉年華」 2名成人及2名小童入場門券及WOOBAR下午茶套餐

4. 2名成人及2名小童享用W型格美酒小食籃

5. 單程豪華轎車接載

[Happy PaMa 教得樂 第315期]