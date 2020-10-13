其他推介：主題公園特色瑜伽 水族館變運動場地

導師帶領 直立板上考平衡

多個項目之中，記者推介於夢幻水都人工湖的SUP Yoga。SUP是「Stand up paddle」的簡寫，中文是「立槳衝浪」，有趣的是SUP Yoga聽來像「濕yoga」，無巧不成話，這也是一個會令參加者濕身的瑜伽活動。參加者會赤腳進入夢幻水都人工湖的水池，來到直立板上，跟導師做出各種考驗平衡力和專注力的動作。導師Jessica Lee平日會出海玩SUP Yoga，她表示，相對在其他場地，SUP Yoga的動作會較簡單，「因為學生要兼顧平衡，所以不會要求大家做難度高的動作，即使第一次玩都可應付得到，不用擔心會掉下水裏！因為直立板充氣足夠，也有繩子把它固定在一定範圍內，大家只要聽着背景的水聲放鬆做各種動作，心情會非常好！」

■海洋公園「森動瑜伽」

日期：10月17至18日、24至26日、31日及11月1日

費用：每節$80，須另付入場費。另有成人套票$380，包成人入場門票一張、一項森動瑜伽活動及園內電子現金券$100（活動收費全數撥捐香港海洋公園保育基金）

報名及詳情：www.oceanpark.com.hk