專家札記：晚期病人無謂戒口 剝奪自主徒添痛苦

事實上，除了醫生特定指示之外，戒口並無需要。晚期病人因為身體機能衰退和營養需要減少，導致食量下降；而不適徵狀如疼痛、惡心、口乾等，會進一步減低食慾。這情况下，過多飲食禁忌只會令病人進食得更差。心理方面，戒口會為病人帶來壓力及痛苦，不僅失去食的樂趣，也被剝奪食的自主權。要避免以上情况發生，照顧晚期病人及家屬的專業同工，可從以下方向預防及介入：

「無胃口」實情是厭倦食療？

若病人胃口欠佳，可以檢視會否跟過多飲食禁忌有關。臨牀上，病人家屬按食療烹煮病人不想吃的食物，沒有提供病人喜愛的食物；而病人不想家屬傷心，不願意透露實情，只以「無胃口」作藉口，家屬誤以為病人身體變差，繼續以「食療」改善病人情况。這個惡性循環，全因「食療」而起。只要對病人「無胃口」的情况多一分敏感度，就能夠察覺箇中端倪。

另一方面，如果病人胃口欠佳與某些長期病患（如糖尿病、腎功能衰竭）的戒口有關，可鼓勵病人向醫生反映，看能否在晚期照顧中按情况放寬飲食限制，或以輔助藥物幫助病人控制放寬飲食後身體的轉變。

引導家屬反思「食」的權利

踏入生命最後階段，病人意願要得到尊重，人生才能夠圓滿。這「自主原則」不單應用在照顧決定上，正所謂民以食為天，「自主權」在飲食上都同樣重要。不過，有家屬低估病人「食」的權利，以為要盡照顧病人的責任，要讓病人「吃應該吃的」或「吃對身體好的」，希望延長病人壽命。病人對「食」的意願被視為次要，甚至不重要。

如果遇到以上情况，可在合適時候與家屬對話，引導對方評估並衡量這照顧方法的利弊。適當介入能夠令家人反思，是否將病人利益及意願放在第一位，或是只滿足自己「盡責」的個人需要。有時候，家屬對病人的愛或責任，若變成執著，反而會令病人受苦。透過輔導，可讓家屬放下執著，轉換另一種愛的方式，以病人意願及生活品質為依歸。

透過分享食物喜好回顧人生

「食」除了是權利，亦是樂趣。在晚期病人身上，這份樂趣會以不同形式呈現出來。有些病人享受食物味道，有些重視與家人進食時刻，有些則以食物去懷念與家人的生活點滴。無論是哪一種，都會給病人帶來獨有意義。鼓勵病人透過分享對食物的喜愛及回憶去回顧人生；就算病人不能夠再進食，亦能夠以這個方式再次享受食物的樂趣。

最後，亦可以利用食物架起病人與家人的溝通橋樑，讓病人分享自己獨有的食譜，甚至示範煮食方法等，藉此向家人傳承自己的生活智慧。這個方法讓病人及家屬以「食」共度最後時刻，亦為家人留下一份溫暖的禮物。

文：陳煒嬋（基督教靈實司務道寧養院紓緩醫學專科醫生）