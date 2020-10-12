碗中是愛 還是執著？

但家姐未有理會，對她而言，這是為了對抗妹妹即將到來的死亡，任誰也不能夠阻止她。

「吃飯了。」聽到家姐輕聲叫喚，瓊姐緩緩步出睡房，走到飯桌，家姐端出餸菜，如她所料，除了豆腐魚湯、清菜之外，還有一大碗煠蘑菇。「又是菇嗎？」瓊姐按捺不住心中的煩厭，低聲念了一句。家姐把整碗蘑菇放到她面前，說：「這是藥，吃完便會好。」雖然知道這不是事實，但瓊姐沒有反駁，默默把「藥」吃掉。

堅信蘑菇是「藥」 強迫病妹戒牛

最近，瓊姐因疼痛加劇入院。一到探病時間，家姐送來飯餸，當然少不了煠蘑菇。眼見瓊姐不情願也慢慢吃下，醫生跟她再談一談面前這碗「藥」：「你家姐不明白，你不試着再勸一勸她嗎？」瓊姐放下筷子，說出心中糾結：「要說的都說過，大家都累了，我不想因而爭執。從小到大，她都是非常有主見的人。她喜歡這樣做，便隨她吧。畢竟我要先走，能夠吃她的飯餸時間都不多了。」

「就是說，你願意放棄自己喜好，甚至生活質素，而令她開心嗎？」聽到醫生追問，瓊姐濕了眼框，哽咽着回應：「但我的喜好對她來說是『毒』，不是『藥』呀！醫生，如果我能夠吃我喜歡吃的食物，你說有多好？」

原來，瓊姐不但聽家姐的話把蘑菇吃下，亦聽她的話戒了喜歡的牛肉。由確診開始，她都沒有再吃過了，因為家姐說牛肉「很毒」。一邊吃下令自己不適的食物，一邊戒掉自己喜愛的味道，瓊姐飲食方面正承受極大痛苦。這些痛苦，其實家姐一直都看在眼內，曾想過任妹妹吃想吃的；但想到妹妹與病患搏鬥多時，不甘心在這個時候放棄，作為家姐，只能靠一手好廚藝，煮一些健康食物來照顧她、支持她。即使妹妹辛苦，自己心痛，都要堅持下去，因為她未捨得妹妹離自己而去。而瓊姐也許察覺到這一點，既然身體不能夠好轉過來，唯有以「食」去報答家姐的照顧。

食到胃痛無怨 只為報答家姐

幾天後，瓊姐情况轉差，醫生預計她剩下時間不多了。聽到這消息，家姐非常失望，亦很徬徨：「我盡了力，幫她預備食物、祈福，又定時去佛堂，自己亦轉吃素，希望她會好起來。」她的失落和對妹妹的不捨，一下子揪住醫生的心，醫生感覺到這是他要把握溝通的時機。

醫生先為這位家姐的努力給予肯定：「你愛惜妹妹的心，醫生、護士、社工等所有人都見證你為妹妹做的一切。」之後，引導她想一下自己用的方法是否有效：「不過，妹妹的生命正在倒數，此時此刻，你認為『食療』有用嗎？」家姐搖搖頭，其實她早知道自己的方法不能夠挽救妹妹生命。她在這一刻終於要承認，她將要和妹妹分別。醫生再慢慢引導她去回想妹妹吃蘑菇的情况。「她吃得很痛苦，我知道的。我也知道她胃痛得很厲害，但我以為這是為她好。」醫生趁機分享病人意願：「上一次，瓊姐說她很喜歡吃牛肉，特別是你煮的黑椒牛仔骨，但她希望得到你批准。你想，她可以吃嗎？」家姐心想這或許是妹妹最後一次要求，有什麼理由拒絕呢？

打開盒蓋，黑椒香味撲鼻飄來，瓊姐很感動，雖然胃口不好，也把一小塊牛肉放入口中細味品嘗，她很久沒有吃到這味道了。她還把筷子遞給家姐：「家姐，你陪我吃吧。」姐妹談起牛仔骨的故事，「你知道嗎？有一年你生日，我試過學你的方法煮，但都不一樣……」

菜式按意願 共膳編織最後回憶

當家姐不再以「食」去抵抗妹妹即將到來的死亡，她便能夠拿起筷子，享受與妹妹共膳的時刻。她的廚藝、心機，雖然不能夠延長妹妹的生命，但同樣的廚藝、心機，卻能夠再次編織姐妹之間的回憶，而這一切將在妹妹離去後，繼續溫暖家姐的心。

文：劉芷詠（賽馬會安寧頌訓練主任）

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com