久休運動懶伸展 痠痛事小炒車事大

急症科專科醫生和物理治療師提醒，如市民平日少做運動，突然增加運動量，容易因體力不支或身體未能適應引致意外，隨時樂極生悲！即使只是享受家庭樂的單車遊，也不要忘記運動前後做伸展，減低受傷風險。

近日剛開通的新單車徑，吸引很多人前往，惟啟用數天便發生意外，一名女子踏單車落斜時疑失控翻車，頭部重創一度昏迷，其兒子則輕微擦傷。香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，失平衡跌倒是常見的單車意外，可引致擦傷、撞傷，甚至骨折或關節脫位。因技術不足未能控制下斜坡的速度，以致失控「炒車」的意外屢見不鮮，亦有致命個案。根據運輸署2019年道路交通意外宗數統計，涉及單車的意外數字達1738宗，傷亡人數有1799人，當中8人死亡。

應佩戴保護裝備、頭盔

「疫情關係，市民大多留在家中，有段時間沒有運動。突然做大量運動或是參與體能要求較高的活動，容易導致意外。」蕭提醒，在單車徑踏單車可作為運動和娛樂活動，而不是去比賽，「在不適合競賽的單車徑上，大家不要踩太快，需要顧及路面上其他使用者安全。如果要爬頭，應確保附近有足夠位置」。另外，佩戴適當的保護裝備和頭盔，可以減輕因意外而造成創傷。

鎖鞋「脫卡」不及 招「零速跌車」

熱愛運動的註冊物理治療師吳俊霆（Elton），早前已試踩新單車徑。他說，元朗至上水路段經過許多村落路口，標記明示單車徑終止，車手需要下車推車。不過，不少人因穿上鎖鞋扣着腳踏，停車時如未能及時「脫卡」，讓支撐腳着地，有可能導致連人帶車「零速跌車」倒地，造成骨折。他亦留意到許多車手沒有戴頭盔，「普通踩單車時速都可達20公里，如果跌倒時頭部落地，可致腦部創傷，嚴重會死亡」。

放假去郊遊、踏單車，想玩得安全又開心？吳俊霆建議，在運動前、運動期間及運動後都做伸展運動，紓緩繃緊和痠軟的肌肉；平日亦要做肌力訓練，保持體能狀態。熱身運動（ｗarm up）可以喚醒肌肉，更快進入狀態，減少受傷；緩和運動（cool down）則可以令肌肉血液加快循環，提升復元力，從而減少肌肉痠痛。大部分伸展運動都會重複做3至5次，每次維持15秒，才能有效伸展繃緊的肌肉。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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