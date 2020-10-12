跳躍着地脊椎受壓 籃球傷腰腳痹痛

提起籃球引起的運動創傷，大部分人會聯想起膝蓋十字韌帶受傷、半月板撕裂或足踝扭傷。其實腰背受傷也絕不能忽視，嚴重可以斷送運動員生涯，其中椎間盤突出引致坐骨神經痛正是其中之一。不少運動也可以導致椎間盤突出，籃球屬於高危。舉個例子，美國職業籃球員D侯活（Dwight Howard），曾被譽為可以單換當今美職第一人勒邦占士（LeBron James），8次入選明星賽，5次當選最佳陣容一隊，5奪籃板王，3次奪得最佳防守球員。以數據而論，絕對可以打入NBA歷史頭20強。可惜，他在最當打之年，傷及腰部，以致椎間盤突出。傷患過後，實力大不如前。今年成為自由身球員的他，合約更是久久無人問津。雖然最後剛被洛杉磯湖人簽下，但能否有好表現，仍未可知。另一名前明星球員，大前鋒史杜達米亞（Amare Stoudamire）在效力紐約人時，同樣患有此傷患，需要提早休季。

為何籃球運動容易引發椎間盤突出，先要了解脊椎結構。

從宏觀看，人體脊椎是呈「S」形，分成3段彎曲：頸椎、胸椎及腰椎。3段彎曲的脊椎會互相取得平衡，中軸垂直盆骨，令我們可以直立行走。而「S」形狀容許脊椎像彈弓一樣伸展，以作減壓之用。

椎間盤超負荷 纖維撕裂

脊椎由一節節椎體重疊而成，每節椎體由椎間盤連接。椎間盤是軟組織，外圍是纖維，中間是含水分的髓核。整個椎間盤就像咕𠱸，幫助腰骨減壓及避震。以籃球為例，當運動員出力跳躍着地的瞬間，脊椎承受巨大壓力，當壓力超出椎間盤負荷，外圍纖維組織便有可能出現撕裂，髓核就可能會從缺口溢出，引致椎間盤突出（見右圖）。如果跳躍着地時同時扭腰，椎間盤更可能出現撕裂。

除了籃球，近年愈來愈多人喜愛健身舉重，也是高危運動之一。不少人是因此引致椎間盤突出而求醫。當中硬舉（deadlift）是最常惹禍。硬舉是一個高強度負重動作，需要臂、腰及腿的配合，稍一放鬆就有可能令腰椎盤壓力過大，導致脫出。

突出物壓神經 影響腳部

當腰椎盤突出，患者會出現腰痛，除此之外，腳痛、麻痹也是主要徵狀，很多時腳部徵狀甚至比腰痛更嚴重。而腳痛及麻痹的原因是突出物刺激及擠壓到神經線，引發炎症及創傷。不同節數的突出會刺激不同神經，所以腳痛和麻痹位置會有不同，例如常見突出腰椎第四/五節，會壓着腰椎第五神經，引致伸延性小腿外側疼痛和麻痹。站立與走路也有困難。即使躺在牀上也輾轉反側。咳嗽和打噴嚏更會劇痛難當。俗語說腰痛慘過大病，可想而知。

姿勢不正確 上班族也易傷

大家千萬不要以為高危運動才會誘發椎間盤突出。不少辦公室一族，只是轉身彎腰提起文件或雜物這看似輕而易舉的動作也會病發。原因可能是日常運動不足，肌肉強度和柔軟度較弱，不足以分擔椎間盤壓力，因而受傷。

診斷椎間盤突出除了臨牀檢查，醫生會建議病人做磁力共振檢查，確定椎間盤突出位置、大小，以及那一節神經受壓，以釐定治療方案。

服藥物理治療 數星期改善

服食消炎止痛藥和神經止痛藥能有效紓緩神經痛，再配合休息及物理治療，病情大都會有所改善，但是痛症一般都會維持數星期。若患者疼痛嚴重，或因劇痛至不能下牀，病人想盡快復元重拾工作，又或經歷數星期保守治療仍然成效不彰，可以選擇手術。手術原理便是把突出的椎間盤摘出令神經線不再受壓，徵狀便會立即消除。

微創手術 復元快

傳統椎間盤切除手術需要在背部界開一個約5厘米傷口。把部分脊骨磨走，𠝹開出一個孔，再拿走蓋在神經上的黃韌帶，撥開神經線，把突出物取出。雖然效果十分理想，但傷口較大，術後初期背痛較明顯，復元速度稍慢。近年引進微創椎間盤切除手術，透過內視鏡協助，傷口少於1厘米，不用磨骨開孔便可以把突出物拿走。術後背痛較小，復元較快。大部分病人當天能走動，亦可更快重新返回工作。

文：嚴永藝（骨科專科醫生）

編輯：劉家睿

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