衛生處方：幼兒「喜動操」 天天健體助學習

每日運動180分鐘 涵蓋3強度

為了讓幼兒享受到多做體能活動帶來的益處，家長應鼓勵幼兒從小養成恆常體能活動的習慣。衛生署建議2至6歲幼兒每天應累積至少180分鐘不同類型和不同強度（即低等強度、中等強度和劇烈強度）的體能活動；隨着幼兒日漸成長，他們需要參與更多較高強度的體能活動，以提升心肺功能和刺激骨骼成長，所以建議3至6歲幼兒在180分鐘體能活動中包括至少60分鐘中等至劇烈強度體能活動。

家長可以透過觀察幼兒心跳和呼吸速度的轉變，以及能否如常對話來辨別體能活動的強度。

低等強度：心跳呼吸正常，能如常對話，例如散步、收拾書包、穿衣服、玩玩具。

中等強度：心跳和呼吸稍微加快，可以短句或單字交談，例如急步行、盪鞦韆、玩滑梯、踏單車。

劇烈強度：心跳和呼吸明顯加快，不能如常對話，例如跑步、踢足球、游泳、跳繩。

「屏幕時間」勿超1小時

「屏幕時間」是指觀看屏幕娛樂，例如觀看電視或使用電腦、平板電腦或智能電話，一般較為靜態。過多的靜態「屏幕時間」降低幼兒探索環境、學習新事物的意欲，亦佔用了體能活動和睡眠時間，長遠會引致肥胖、睡眠不足、影響社交技能的發展、眼睛不適及其他健康問題。

衛生署建議限制2至6歲幼兒的屏幕時間，每天不應超過1小時；內容應選擇互動和富教育意義，需家長指導，也避免長時間坐着。

疫情期間，家長和幼兒都多了留在家中。家長可陪伴幼兒一齊跳「幼兒喜動操」或玩「親子體能遊戲」，幫他們「放電」之餘，還可增進彼此的感情！

幼兒喜動操︰bit.ly/2SdeQ7K

親子體能遊戲︰bit.ly/3kZQLhf

想了解更多幼兒健康資訊，可瀏覽衛生署「幼營喜動校園計劃」網頁︰www.startsmart.gov.hk

文：文麗（衛生署健康促進處醫生）