以為「熱氣」淋巴腫 飲涼茶無效 頸腫瘤遲醫 手難動口難言

傷風感冒、鼻竇炎、肺結核、自身免疫系統疾病，甚至鼻咽癌、頭頸癌，都可能引起頸部淋巴腫脹。

頸部腫塊當作熱氣，惡性腫瘤延誤治療，隨時影響吞嚥、說話及上肢活動能力。

◆鄭：鄭嘉怡（養和醫院家庭醫學專科醫生）

◆鄧：鄧志豪（耳鼻喉科專科醫生）

■肺結核、愛滋也會頸腫？

問：頸上突然出現腫塊，究竟是什麼原因？

鄭：頸部如突然出現腫塊，可以有很多原因。大部分個案是由感染引致，令體內組織發生炎症而腫起。最近有一個30多歲女病人頸部淋巴突然出現腫塊，最後證實只是因為皮膚受細菌感染，令淋巴組織急性發炎，服藥後數天腫塊已消失。而病毒性感染如傷風感冒，或細菌性感染如中耳炎、鼻竇炎、扁桃腺發炎，都可令淋巴結腫脹；而慢性炎症如肺結核、愛滋病，或自身免疫系統疾病如乾燥綜合症，亦有可能導致淋巴腫脹。除了淋巴組織，頸部還有甲狀腺、副甲狀腺及血管可能出現腫脹，所以必須透過臨牀評估，才能推斷是良性還是惡性腫塊。

■逾月不退大件事？

問：如何判斷究竟是感染，還是癌症？

鄭：要根據臨牀診斷、病歷、家族史和風險因素等考量，例如40歲以上男士、有吸煙或飲酒習慣，直系親屬中曾有患上頸部、頭部、鼻咽癌等，再加上腫塊持續出現一個月以上，服用消炎藥後無特別效果，醫生都會較擔心。另外，如觸摸腫塊時發現觸感較硬、腫塊的邊界不清晰、有很多腫塊黏在一起，以及病人在按壓下沒有痛楚感覺，都有可能顯示腫塊並非由炎症引起，有需要交由專科醫生跟進，作更深入檢查。

兒童方面，大部分情况是急性感染如中耳炎、口腔牙齒發炎引起，一般不用太擔心；但如果小朋友的頸部腫塊突然變大，影響飲食，或腫塊出現超過一個月而又無明顯成因，都要交由專科醫生跟進，以確定是否患上淋巴癌或血癌。

■毋須直接求診腫瘤科？

問：當懷疑是腫瘤，應轉介耳鼻喉專科還是腫瘤科？

鄧：頸部腫塊成因很多，可以是良性或惡性，並不一定由腫瘤科專科醫生跟進。即使是腫瘤，也要先確認原發位置，而檢查頸部腫瘤，需要以內窺鏡深入上呼吸道檢查，可即時抽取活組織化驗，這些都是耳鼻喉專科醫生擅長的領域，所以一般由耳鼻喉科醫生診斷，確診後才與腫瘤科醫生商討治療方案。一般來說，大部分病人只是因炎症引致淋巴結腫脹，注射抗生素後便可控制感染，毋須一開始便看腫瘤科醫生。

■需要「拮針」驗腫瘤？

問：透過內窺鏡檢查，就可以診斷頸部腫塊成因？

鄧：當病人頸部出現腫塊，耳鼻喉專科醫生要詳細問症，還要做很多檢測。首先病人需要接受咽喉內窺鏡檢查，因為不論是炎症或腫瘤，多數跟上呼吸道有關連，醫生從鼻孔引內窺鏡伸入至喉部，觀察整個上呼吸道的黏膜有沒有異常；一旦發現有可疑的黏膜增生，便會同時抽取組織化驗，視乎位置決定需否全身麻醉或局部麻醉。

另外，亦要透過超聲波了解頸部腫塊的情况，有需要時採用經皮穿刺抽組織化驗是否惡性腫瘤。如確認是癌症，更要為病情作全面評估，例如使用電腦掃描（CT scan）、磁力共振（MRI），了解腫瘤在頭頸部分的影響範圍。電腦掃描適用於檢查深層組織，例如有否影響骨；磁力共振則可看清楚腫瘤與周邊軟組織如頸動脈、深層肌肉的關係。當醫生懷疑頸部腫瘤已轉移，可能需要使用正電子斷層掃描（PET CT），檢查病人有否出現頭頸以外部位轉移，包括肺、腹腔及骨轉移等。當掌握以上所有資料，才可為病人制定合適的療程。

■原發位置不明怎麼辦？

問：一旦確診頸部腫瘤為惡性，治療方案是什麼？

鄧：如頸部腫瘤並非原發，而是因頭部腫瘤轉移，便要視乎原發部位，選擇不同治療方案。如果是鼻咽癌，電療及化療會是第一步；如腫瘤出現在口腔、舌、喉，則先以手術切除腫瘤及周邊組織，再以電療、化療作輔助治療。

有些情况是完成檢查，也無法判斷原發位置在哪裏，醫生可能會為整個上呼吸道及頸部作電療及化療，消滅這個連影像分析也無法捕捉的敵人。

有病人詢問有沒有標靶藥物，由於標靶藥物仍是研究階段，未去到獨當一面，除非病人無法承受化療後遺症，或病情復發，才會考慮使用標靶藥物，否則現時首選仍是手術、電療或化療。

文：wongyim

編輯：林曉慧

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