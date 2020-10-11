星期日文學‧苦難的詩意，詩意的苦難——詩人、譯者陳育虹談葛綠珂（台譯）

直視生命苦難的勇氣

陳育虹認為，葛綠珂的獲獎之所以意義非凡，是由於其內斂／內視的創作風格，和正面直視生命苦難的勇氣，「即使我們都知道她的精神疾病史、她的青少女時期與她的家庭經驗，但我想葛綠珂仍然有她正向勇敢的一面，譬如從諸多病苦之中，她聽了心理分析師的建議，回歸寫作做為自我療癒的路徑，並穿越那麼困難的境遇，她還是相當正面地看待生活，努力活出自己，並且創作不輟」。

從作家的創作史以觀，1968年，葛綠珂出版其處女作《第一個孩子》（Firstborn），後以每隔五到十年、甚至兩三年一部的速度不斷推出新作，並專注於詩歌創作；1985年的詩集《艾奇里斯勝利》（The Triumph of Achilles）獲國家書評人獎，書名源自古希臘神話中的勇士Achilles，乃至其1992年出版的第七部——也是目前台灣擁有的唯一一部——奪得普立茲獎的詩集《野鳶尾》（The Wild Iris），皆保有一貫的節奏與氣韻。陳育虹於〈自己的花園——《野鳶尾》譯後記〉一文中，提到這部葛綠珂以兩個月神速完成的詩集初稿維持着「誠實而無畏，像精神分析師面對病患，挖掘自我內在的糾結」的大原則，陳特別指出其詩「用字素樸，直白」的風格，亦是瑞典學院所聲稱「以樸素之美讓個體性的生存具有普遍意義」的詩歌美學。然亦如陳育虹所寫下「詩人追求的毋寧是更幽深的詩意，不是詩的表面技巧」，道出葛綠珂將詩歌高度從自我病苦轉化、昇華至美學層次的時代意義，而這樣的詩人——一名病患，一個求生者，一位努力重建者——恰恰是這個時代、這樣的疫病之年裏，人們最需要的心靈樣貌。

「小小的詩」朝向無垠

葛綠珂曾自述「我喜愛小小的，卻能在腦子裏膨脹的詩」，而這樣「小小的詩」，在葛綠珂筆下，已朝向無畏且無垠的、廣袤而神秘的意志而去。無論是單篇詩作內的意象經營和指涉，或是詩人本身整體的創作營養，皆源自於史詩、希臘神話與《聖經》，譬如《野鳶尾》中大量的人名、物名，皆帶有表面意義之外的象徵，而「野鳶尾（Iris）」一詞，除了擁有「希望，信仰，勇氣與智慧」的花語隱喻，同時也是我們所賴以凝視現世的重要器官：雙眼瞳孔外圈的虹膜，又像是番紅花、雅各之梯、蘋果、玫瑰、無花果甚至整座花園，皆如陳育虹所說，帶有濃厚的「伊甸情境」。

從伊甸墜落塵世

同樣的意象來源也見於葛綠珂1999年的詩集《新生》（Vita Nova）。而伊甸為何？陳育虹細緻地剖析道，伊甸是一個巨大的象徵，從內視、微觀到宏觀，葛綠珂將伊甸園意象發揮得淋漓盡致，使伊甸無所不在，「伊甸園是一種墜落（fall），而憂鬱也一樣，從天堂掉到地獄，從光明墜入陰影，當人類的始祖──亞當與夏娃，從伊甸墜落塵世，便經歷了這段艱難的苦難旅程，即是『墜落』本身。從《野鳶尾》的第一首詩The Wild Iris就可以讀出這樣的伊甸意象來，譬如說第一段她寫『我痛苦的盡頭／有一扇門』；第四段她寫『活着／很恐怖，當意識／埋入黑暗地底』；第五段她描寫死亡境界，是『僵硬的／泥土稍微凹陷；以及亂竄在灌木叢／我誤以為是飛鳥的，什麼』，在憂鬱症的某種沉思冥想之中，她看到死亡同時也看到再生，而她確實是一個『再生者』；第六段『我又能說話了；一切自湮沒／回來的，回來／為尋找發聲』，我們知道葛綠珂特別重視voice，所謂的聲音、心聲，那是她自己的聲調，不與他人同；最末段我將deep blue譯做『鬱鬱的深藍』，我特意着重黑色的深冷的『鬱鬱』一詞，去表達那憂傷抑鬱的心思，所以翻譯時我也得幫她做更多的解讀和衍伸，這就是一名詩人的再生之道。從一本詩集的第一首，葛綠珂就告訴讀者，她的方向在哪裏，此處可見得她的編輯功力與大意象的營造」。

兼具編輯天賦

陳育虹更提到，葛綠珂的突出之處，在於她對待每一首詩以及每部作品的態度和方法，兼具詩人與編輯之天才，「詩的編輯是一種天分。葛綠珂的詩集擁有高度的編輯性與完整的結構性，她將伊甸放入這麼大的象徵格局裏，仍然維持其基本的正向指涉，有一股超脫與救贖的宗教感——這也許是比起其他告白詩人，希薇亞．普拉斯與安．賽克斯頓，她能走得更遠的原因：不僅止於心理疾病的發泄，更是自我的超越。葛綠珂做到這一點，當大家都需要一點安慰的時候，葛綠珂呈現給我們極具撫慰感、讓我們必須安靜下來才能讀的詩歌，映照疫情蔓延全球的嚴峻情况，這或許是葛綠珂更適合在這個時機、這個時代，擔任起我們比較需要的那種詩人。這樣想來，她的得獎也是理所當然的」。

文˙崔舜華

美術•劉若基

編輯•林凱敏

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