ways of seeing：他的漫畫 拉近我們與香港史的距離

前一刻仍身處鴉片戰爭，行前兩步，離遠已經看見日佔時期的硝煙。

那麼戰前港督的介紹在哪裏？走進一幢仿中式茶樓，經過幾個大紅燈籠，再攀上一條隱世樓梯，終於到達秘境，目睹牆上一眾歷代港督的相片。「唔講以為係廁所。」看着有點刻意的緋紅花紋外牆，90後香港歷史愛好者王日倫（Edgar）禁不住調侃了一句，惹得旁人哭笑不得。

這種略帶黑色的幽默感正是他的商標。Edgar是facebook專頁「化外」的作者，過去一年以漫畫及插畫形式與大眾分享香港歷史，最近將熱門動漫人物變成歷代港督，在網上得到熱烈迴響。那100米的空白，或許也象徵着我們對香港史認知的貧乏，而這一片空白，Edgar熱切渴望填補。

1.歷史人物 有血有肉

從文咸變成「填海王」，到麥理浩化身徒手粉碎隕石的一拳超人，不難看出Edgar對流行文化的熱愛。他希望透過將流行文化融入，拉近公眾與歷史人物的距離。在很多人眼中，歷史人物形象都是莊嚴肅穆的，甚至因為年代久遠而顯得冰冷；但在Edgar眼中，他們都是有血有肉的人，與我們一樣會笑會哭，有自己的價值觀，也有自己的人生軌迹，「一個人的人生絕不是殘留在Google上的某幾張黑白照，應該是更加豐滿、更加立體的」。他希望自己的作品做到莊諧並重，因此毋須嚴肅的部分都會加入具個人風格的解讀，例如在Edgar眼中，孫中山的好友、號召剪辮反清的關景良就是「Tomorrow need work」的「和理非」。

毒麵包懸案 創作漫畫二探

除了人物短篇，Edgar亦有創作短篇漫畫，當中毒麵包案漫畫的創作過程，對他而言尤其深刻。1857年，亞羅號事件之後，香港華洋關係緊張，英法聯軍正與中國開戰。當時，華商張亞霖的「裕盛辦館」包辦全港洋人的伙食，毒麵包案就在如此背景之下發生。1月15日，400多名英國人食用裕盛的麵包後腹痛嘔吐，當中更包括時任港督寶靈夫人，化驗後發現麵包含有砒霜，因劑量過大，令人嘔吐，未有危及人命。當日張亞霖一家乘船去了澳門，港督馬上派戰艦追截，卻發現他們一家也吃了毒麵包。張亞霖的辯護律師指出，家人中毒顯示張並不知情，有可能是遭插贓嫁禍。案件經調查後裁定證據不足，張被判無罪釋放。然而，當時在港洋人強烈反對裁決，加上英法聯軍之役，英國政府考慮到政局穩定，將張亞霖驅逐出境。至於是誰放毒，至今仍是歷史懸案，有說是清政府幕後策劃，亦有說是不幸被船上砒石污染的麵粉。

2.史書眾說紛紜 創作如何取捨？

Edgar創作蒐集資料過程中，發現毒麵包案史料篇幅雖短，但很多時都是作者史觀的「試金石」，「較親中的作者通常會聚焦於英國如何凌虐華人，有記載又會強調英國在群眾壓力下堅守法治」。史書眾說紛紜，創作上又何以取捨？Edgar的出發點依舊是「人性」，當真相不得而知，人性就是最可靠的線索，「張亞霖有商業成就，在港有根基，我好懷疑他會不會為完成政治任務而拋下香港的一切。我退一萬步，就算他願意，也應該是有所牽制」。中華地區與香港政治力量的拉鋸，並非我們時代的獨有產物，而這種「牽制」就是現在我們常說的「包袱」。「當年好多華人在清國境內都有家人，我認為張亞霖不可能沒有這種顧慮，正如羅冠聰流亡要與家人斷絕關係。」大時代之下，小人物選擇不多，面對大國政治角力引發的巨浪，亦只能無奈隨波逐流，這個故事，我們都太熟悉。

呈現管治者思維 發掘人性

漫畫之中仍不乏對英國政府的同理。寶靈驅逐張亞霖之舉，固然不符法治精神，但Edgar指出，當年英國人的恐華情緒同樣值得理解，「一班歐洲人去到地球的另一邊，去到一個他們眼中的荒蕪之地……面對這種文明落差，又隨時會被斷水斷糧被圍攻，產生對漢人的恐懼實屬人之常情」。同時他發現，寶靈赴港之前，曾為英國效益主義哲學家邊沁（環狀監獄的發明人）創辦的季刊工作。從寶靈的歷年政策，不難發現帶有效益主義的濃厚色彩，而1858年的中央監獄擴建計劃，採用「放射式」的監獄設計，更是深具邊沁環狀監獄的影子。由此推斷，驅逐張亞霖並非英殖政府的隨意之舉，而是當年管治者政治理念的彰顯。「他（寶靈）不是一個憑空出現的人，他是一個從歐洲離鄉別井，帶着幾十年生活歷程，帶着自己的既定思維，來到香港。點解他會做這個選擇，很值得我們深入發掘。」Edgar強調，自己並非想判斷誰是誰非，而是希望盡可能忠實呈現當年管治者的思維，重新發掘歷史之中的人性。這種對歷史人物的關懷，是他所有創作的基礎。

3.普及香港史 走入公眾

Edgar並非歷史系出身，香港歷史在中史課上也只有寥寥數頁的篇幅，真正開始研究香港歷史是在「後雨傘年代」。他很記得2014年傘運期間，旺角出現一張文宣，展示中華民國、中華人民共和國、英殖香港的時序圖，說明香港歷史比前兩者都要長，「我覺得那是香港史走入公眾的一個起點」。這般力量一路延續至2016年，本土思潮漸漸進入民間，也是從那時開始，Edgar萌生要普及香港史的念頭。然而，萬事起頭難，加上歷史根基薄弱，他發現自己需要惡補的部分很多，「即使到現在，我都不敢說自己『熟悉』，充其量就是『愛好』，相比專業的仍是很有距離」。直至2019年，三年磨一劍，他終於有充足自信向公眾普及香港歷史。

4.《漁民》重塑漁婦為英軍帶路

閱讀不同史料的過程中，Edgar發現公眾對歷史許多既定觀念都未必準確，「香港原居民對外國人的態度，並不是如教科書說的那麼抗拒」。他的作品《漁民》重塑了漁婦陳群為英軍帶路的野史，故事中清國沿海居民對英軍的登陸不單沒有抗拒，更視為機遇而提供協助。「阿群」存在與否，史學家仍有爭議，但故事就絕非空穴來風，不同史料都證實，山高皇帝遠，沿海居民並無「精忠報國」之心，眼見改善生活的機遇，牢牢捉緊無不合理，「外國勢力」其實早有先例。他最近閱讀晚清香港商人陳鏸勛的著作《香港雜記》，也有類近的發現，「現在的教科書常會用『喪權辱國』，但似乎他（陳鏸勛）的看法並非如此惡劣……甚至在字裏行間流露出對英國管治嚮往」。Edgar指出，接觸英國文明之後，香港人明顯靠攏西方生活習慣、文化、思維，這亦是他以「化外」命名專頁的原因，「『化外之地』就是香港自信面向中原帝國的自嘲」。

「香港人」失落了什麼？

喂，但香港史又長又悶，為什麼我們要花時間了解？Edgar也坦承香港史不是自己最愛的歷史，不像三國富戲劇張力，它沒有太多快意恩仇，很平淡。「但如果今天我們不認知香港歷史，望向世界，我們會缺失很多：我們不會知道失落了什麼，我們也不會知道我們本來應該擁有什麼。」試想像有一天香港所有的歷史痕迹統統都消失，沒有港督的黑白照，沒有大館，沒有紀念碑，那麼世界上還會有「香港人」這個身分嗎？「我們都認同自己是香港人，不是因為一張身分證，是因為我們共同享有某些經歷，共同認同某一段歷史……或許這種想法是功利的，但畢竟若我們要繼續生活，就需要連結的理由和動機。」

5.讓香港史變得有趣

作為矢志普及香港史的創作人，Edgar認為自己也有責任讓香港史變得有趣，「先天不足，並不是放棄的理由，我堅信只要有足夠多的創作人，以香港歷史為題材的作品是有得做的」。看過Netflix的《王冠》，看過惡搞明治末期北海道歷史的漫畫《黃金神威》，看過宮下英樹筆下的《戰國》，他心知香港歷史的可能性絕不止於《十月圍城》。

這算是一種抗爭嗎？

「嘩，十碌㗎喎。」

玩笑過後，Edgar認真沉思，氣氛有一種之前少有的凝重。「我自己不會這樣界定……不論政權如何對待歷史，我依然會繼續去做。若日後政府篡改歷史，固然我有自己的政治取態，但人類對歷史的保留本來就是重要的，這是超越了當刻的政治訴求。」他最希望的，是為形塑未來的香港出一分力，確保日後走的路不是空中樓閣，而是基於歷史的根據，「這不代表我們一定要因循舊有思維，但最起碼，我們應該要知道」。

走到展覧的盡頭，記者突然回想起那100米的空白，空白不就是代表無窮的可能嗎？10月19日，「香港故事」常設展館將閉關兩年進行翻新，這段時間，我們又能重拾我們香港史的認知嗎？

文˙黃健朗

{圖 } 曾憲宗、受訪者提供

{美術 } 張欲琪

{編輯 } 蔡曉彤

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