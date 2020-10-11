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2020年10月11日星期日
星期日生活
課堂討論達人羅佩麗 我很乖，但被投訴不是我的污點
寫作與學習的事
創作與亡者的世界
安徒行傳：無法思考獨立，何能獨立思考？
同場加映：悼季諾——可笑的政治，重溫《娃娃看天下》
影像特區：「失樂」園
否想國家：野蠻人的節奏
圖文城市：未來恍如日蝕，忽晴忽暗
什麼人訪問什麼人：由香港到牙買加 廣東話雷鬼 唱響國際線
七情上面：港人有所不知 拜登象徵苦難與堅忍
開門讀書：在民主運動中看到什麼
周日話題：使教育走當行的道 談禁忌與批評
十二因緣
movie chic movie style：《翻生爭霸戰》荒誕喜劇但笑唔出
論語•電影：自由的空氣
家明雜感：向《新聞守護者》致敬
影片簡評：《逆權庄家》 IIA
漫畫連載：That City那城 Vol. 15
星期日文學‧苦難的詩意，詩意的苦難——詩人、譯者陳育虹談葛綠珂（台譯）
星期日文學‧從天空望向塵世的美——格勒克的〈哀歌〉
另一個胃：士多啤梨棉花糖 源自古埃及療癒
見字抄經：君臣父子 語言規範行事 「正名」維持社會秩序
ways of seeing：他的漫畫 拉近我們與香港史的距離
街知巷聞：大菴村 磚窰燒瓦建屋
未來城市：南丫海難8年 發不出死亡證，為了等什麼？
家明雜感：向《新聞守護者》致敬
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【明報專訊】「我沒有什麼秘密議程，除了『真相』。」他說。
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寫作與學習的事
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