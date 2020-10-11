影像特區：「失樂」園

不幸2020年世界迎來不一樣的春天。瘟疫肆虐，全球經濟蕭條，各國紛紛鎖國、封城、限聚。過去不曾想像過的面貌、事件、數字，佔據媒體頭條，敲破人們慣常生活模式。疫症奪去了生命；剝削了外出的自由；也掠走了發夢的機會。

香港經歷三波疫情，政府曾多次要求娛樂、康體設施、主題樂園關閉，又限制社交活動，市民只可留於家中工作、學習。失去了娛樂，有如被困牢籠，使人慢慢在抗疫日常中窒息。桎梏鎖起人的自由，口罩在人與人之間籠上一層淒迷，教人不得不直面孤獨與死亡。

然後，等了又等，疫情緩和，終於樂園宣布重開，人們急不及待重回夢幻島準備狂歡。不過，入園時規矩多多，需量體溫、頻頻消毒、遵守社交距離。本似烏托邦般的樂園，卻默默提醒人們現實存在的魑魅魍魎。

進樂園本為尋樂，但往員工和遊人臉上一看，容貌隱沒於厚沉沉的口罩，更別說歡笑。人類表情說來微妙複雜，相隔一層薄膜，一時分不清是喜還是悲。原來要讓人歡笑的樂園，竟找不着笑容，眼前熟悉畫面頃刻間愈發陌生。

樂園今日打着本地遊的旗號重開，香港人仍可在此找到慰藉心靈的力量，或只能換一場空夢？踏進樂園，也分不清楚這是以假亂真、還是以真亂假。大抵生活的怪誕和超現實，早比主題樂園建構的世界更甚。

要尋樂，恐怕港人還要發揮想像了。

文、圖˙林靄怡

美術•胡春煌

編輯•陳志暘

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