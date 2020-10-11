又或者，《娃娃看天下》漫畫中的小女孩瑪法達，處身阿根廷的黑暗時代，總是不識相的問這問那，不懂得乖乖噤聲，導致創作者要擱筆甚至離開出走，在悼念這位剛於上月辭世的偉大漫畫家季諾的同時，如果我們邀請與瑪法達同齡的孩子一同重溫這本漫畫，跟瑪法達交個朋友，又會否被認為是好危險？

在動不動就會犯禁的時勢，有一名小學老師被政府釘牌，褫奪教師職權終身，就只憑一個部門首長一個人的判斷，你都咪話唔危險；然而，遠離禁忌與陰暗，真可以造福學生得到優良的學習體驗？或者學小學老師羅佩麗倒番轉頭諗下自己，做乖學生有什麼代價。

「見字抄經」今期刊出第二期，談孔子的「正名」，也是關於措辭與用字。今期的書法是隸書，好高興上周收到不少讀者寫回來的書法，詳情請登入我們的臉書專頁。先前無暇或未及提筆的，歡迎今周試試。

編者話˙黎佩芬

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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