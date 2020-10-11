【明報專訊】今屆諾貝爾文學獎公布前又有一輪競猜遊戲，最後不少人都覺得爆冷，有人嘆息「注定要錯過昆德拉」，村上迷則好像已經沒好氣。在世紀版寫專欄「囫圇海」的彭依仁本來為大熱門瑪格麗特‧愛特伍做了功課，很多人看過愛特伍筆下改編為電視劇的《使女的故事》而且印象深刻，有關寫作本身，有關發掘那個她認為不必然是陰暗的「第二自我」，她的經驗分享，在今日香港會否被認為有危險？
又或者，《娃娃看天下》漫畫中的小女孩瑪法達，處身阿根廷的黑暗時代，總是不識相的問這問那，不懂得乖乖噤聲，導致創作者要擱筆甚至離開出走，在悼念這位剛於上月辭世的偉大漫畫家季諾的同時，如果我們邀請與瑪法達同齡的孩子一同重溫這本漫畫，跟瑪法達交個朋友，又會否被認為是好危險？
在動不動就會犯禁的時勢，有一名小學老師被政府釘牌，褫奪教師職權終身，就只憑一個部門首長一個人的判斷，你都咪話唔危險；然而，遠離禁忌與陰暗，真可以造福學生得到優良的學習體驗？或者學小學老師羅佩麗倒番轉頭諗下自己，做乖學生有什麼代價。
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