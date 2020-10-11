課堂討論達人羅佩麗 我很乖，但被投訴不是我的污點

她連飲水都不忘取來有耶穌嘜頭的水杯，示範小學時坐直上課的姿勢，長大後當老師，每天都緊跟一條路線來回學校和在屯門的家，從不走偏。在澳門長大，小學位於主教山山腳，她習慣每天早早回校，放下書包就往山上跑，跑一個圈再回到課室。可是有一日，她回校的時間遲了，心忖現在去跑山，回來豈不變遲到？「我爬上去把鐘撥慢﹗把鐘掛回去時掉了下來，我沒理照去跑。」很快就有男同學衝來朝她大嚷，「哦羅佩麗你死喇，個鐘畀你整壞咗呀﹗」這年年考第一的好學生，心裏驚到震。可是最後校長竟沒找她算帳。

「我一直內疚，覺得自己是一張白紙，這是我人生中一個污點﹗」她就是這樣乖。

被家長投訴 「不覺得是污點」

接到投訴時，會否也像同學說「哦你死喇」那刻惶恐，怕多年教學要添上污點？「我不覺得是污點。耶穌說過，是就說是，非就說非。」家長指控共三項，除了說她讚示威學生，還指她說香港快有新國歌，以及在堂上提及林榮基事件。「教局要求一星期內回應。我的答案好簡單，我沒做過。三件事內我只認了一件，但那是不是錯？當日林榮基事件轟動社會，我告訴小朋友有這樣的事，局方又要我解答是哪堂說過，事情過很久了，我真的不記得。」校方曾寫報告，教局不滿意，再兩度要求她在時限內回信解釋，信回了，大半年沒回音，直至上月底才收到局方電話，說調查的結果是「已結束」。「我問到底是有罪沒罪？有沒有書面回覆？他們答沒這些東西的。」

「我收到投訴沒什麼感受，倒是那一刻真的嬲了。」

學生曳，她不會嬲也不會忟。「曳的學生本身很可愛、特別，我自己經歷太乖的階段，太乖的小朋友是沒人記得你，亦沒經歷很多事，因為乖永遠是活在一個框框裏。」瞌眼瞓的學生，她跟同學說笑「別吵到他」，再去向父母了解背後原因，「不問不溝通，鬧他好簡單：起身﹗出去洗個臉返入來﹗省事很多。」小學孩子尚年幼，大人其實常常身處一種誘惑，遇到不受控的情况，便以自己的權威兇回去。初出茅廬的一件事，她總引以為戒。「那時剛教書兩三年吧。有一次學生遲交東西，我嬲得把它掃到地上。我總要求他們要準時交，一遲交，我又交不上校務處，會一連串遲下去。」走出課室，她想，「死啦，我這樣做是不對的」。當天另一節課，她當全班的面向學生道歉，說剛才如此發脾氣是不對的，請求學生原諒。

小朋友都是持份者

「佢梗係原諒啦，點敢唔原諒？因為我們的關係不對等，我是強權，他不能say no。但起碼他可以跟全班說是老師做錯了，畀番個面子小朋友，其實他們很需要尊重。在教育裏小朋友都是持份者，我們不可忽略他們的感受，不能扼殺他們的知情權。」

所謂身教。

小學老師被終身DQ教席，源起生活教育科關於言論自由的一堂課。生活教育是校本課程一部分，校本即由學校按需要設計課程，據教育局網頁稱，「學校應根據中央課程的基本要求，讓學生得到應有的學習。我們鼓勵學校和教師採用中央課程，加以調適，以發展本身的校本課程」。羅老師分享任教學校的做法，「我們學校有一套書，再加社工一起去做，課程自己設計，因應學生的需要，以及每間學校的特質，會有剪裁，學生嬌生慣養一些的話，也會教他們釘衫鈕」。局長問，港獨是香港憲制不成立的議題，要求小五生理解、討論、表態，「是否專業老師應該的做法？」她舉出校本課程要求學校培養學生九種共通能力，其中既有自我管理能力，亦包括溝通能力、批判／明辨性思考能力。翻查教育局指引，還要求老師以身教配合言教，德育及公民教育要用生活事件作學習內容。

別信老師所說的全部都對

父母不識字，羅佩麗從小已懂得着緊教育，在澳門她目不識丁入讀小一，很快成績已追得上，名列前茅，更因超齡入學，向校長提出跳過小五升小六。家裏九兄弟姊妹，父母在港工作，她與妹妹留澳照顧自己，逢暑假回港打工，那還是從澳門到香港要乘六小時船的時代，她一個人不買卧鋪，晚上在椅上吹冷風，睡到天亮便上岸。後來中學讀理科，「我好聽老師話，說進可攻退可守，文科考大學有局限，不能選讀醫讀數」。結果讀得很辛苦，成績平平，最後到台灣輔仁大學讀應用美術系，見識同學sell產品設計伶牙利齒，好震撼。「我的個性其實沒可能做區議員，因為我講嘢唔叻，組織能力也弱，在我們的教育裏沒訓練跟人說話，只聽老師說話，上堂有幾何會講一句話？」

小學生討論 語出驚人

教小學生，是否把知識塞入他們的腦袋便好？討乜鬼論？她倒想問，我們是不是太小看小朋友了？帶小學二年班小組討論，也會有意想不到的角度。她用《西遊記》故事的七十二變，請學生談他們想變什麼。「小朋友可能會說變多些食物什麼的，但有學生居然說我要變走林鄭。出來匯報時他倒不說，只說老師想聽的，他知道有個標準答案，如為病人變出藥物。當他們的世界離開老師視線時，都有些想法，我便問他，你正話好似唔係咁講喎。」高年班討論《羅密歐與茱麗葉》也好神奇，「問他們整件事出了什麼問題，我們以前會歸咎父母，他們卻會提出信差做得不好、失策計錯藥的分量、個女仔太衝動喇咁快死」。

討論能讓師生之間互相刺激，她會跟學生說，別信老師所說的全部都對。

「過去我不思考，政府話乜就係乜，如我在台灣讀廣告，才知廣告背後很多是瞞騙人或洗人腦。原來透過學習，會知當我們乜都唔問便成為愚民。」她在紙上寫了秀麗的「愚民」二字，「我不想小朋友經歷如我細細個乜都唔知，我現在五十四歲，四十幾歲先開竅，是否遲了關心社會？我也覺得虧欠年輕人，有些事如果我們早些捍衛爭取，可能局面並非如此」。

比教席更重要的事

她那一條直線的生活，這幾年開始有了轉變。「我丈夫是個八卦的人」，她笑他總關心身邊發生的事，「二○一五年區議會選舉，他知道朱順雅人手不夠，說不如你幫手助選？我就去幫，自己一個人守一個街站做了兩日」。開始想，做區議員都幾好，可以為社區服務，丈夫說：「你唔好咁諗啦，你年紀大喇，留番畀後生做啦，你又冇政黨背景，沒可能做得到。」不過後來他又鼓勵妻子為朱凱廸助選，「當我應承別人做事就會開行turbo，早更都是我去的，六點起身，拿兩支旗幡一些單張就去做街站。我永遠是一條線來來回回，屯門只認識住的地方和市中心，其他全部唔識，助選之後知道了建生、碼頭、龍門居、寶田，開始認識這個區」。

去年區選，「朱的團隊很多有潛質的人都沒去選，好多白區，我覺得唔好啦，冇人想選，呢個社會死㗎喇，要改變一件事，大家不去選就改變不了㗎嘛。」在議辦受訪的羅佩麗，不似想像中的老師愛教訓人，反而斯文正經裏有份純真，她常說自己蠢，乖，也聽話，但聽她從小到大的經歷，卻總聽出一些古怪的可愛處。「以前我唔會兜路，放工就返屋企，別人約我飲茶也不去，我鍾意返屋企」，「我拍拖也只拍一日，覺得你哋個個拍咁多日，日日見咪好悶囉﹗」但她似乎沒在循規蹈矩中放棄辨認自我，一人過大海那份獨立自主，既從她向校長提議跳級可看到，也從她即使當初沒得到很大支持仍決定選區議員感受到。

當選翌日，她就回校去上課，正是她負責早會的日子，學生沒放過起哄的機會，大叫「嘩區議員呀﹗」「我都有點尷尬，解釋現在是有個即將上任的區議員在此，但我哋唔好講呢樣喇，多謝大家吓。」有學生喚她區議員姐姐，她忙說我在學校是老師，不過當學生問起她另一份工作，她亦不迴避分享所知。「剛有學生問我，區議員係咪要幫人整漏水？我話係咩？他說係呀，本書咁講㗎，我說是有，是找人來處理。」每天二時許下班就回議辦，晚上回家繼續學校工作，「我會好專心教學，昨天在辦事處做到九時許回家，今早五點幾起身，我也是好精神上堂，依然在課室跳跳紮」。

社區工作經驗用於教學

在社區工作學到的，上堂亦有用。「我做過『不是垃圾站』、做回收，這就是生活，有實際的例子告訴學生。以前講環保，小朋友常說紙可以用兩面、帶個環保袋出街。在他們的世界，環保就是這樣，但原來還有很多方式，如不買膠樽飲品、減少購物、食物不買外國貨，盡量用本地貨，一步步這樣告訴小朋友，這就是生活教育，不是背書上的內容。」

「我的世界大了，也想他們的世界更大。」

如何解釋「口誅筆伐」？

今年一月教育界「無懼白色恐怖，堅守教師專業」集會，她亦有在台上發言。環境急轉直下，到今天，她有一點點慶幸自己不教常識，「怕會忍不住」，但就算教成語「口誅筆伐」，都會為難，「通常是講有政策出來之後，受到各方批評，便是口誅筆伐，咁你點講？例句也是如此，要給學生很具體的例子，但現在不可以批評政府，都不知如何解釋」。搬個遠古朝代講不就可以了？「離學生太遠了，跟他們的生活不相關，他感受不到詞語如何運用，最好是就地取材，講生活化的東西。」

世界大了，教學空間卻縮小。聽她真係好鍾意教書，問羅老師當為社會做的事逐漸威脅到教席，那不是拿自己所愛的工作做賭注嗎？會不會害怕失去？「失去咗……係咪重要呢？」她清澈靈動的聲音沙啞了。「或者我覺得公義更加重要。在這一刻，公義、自由，更加重要，當失去了，你可以教什麼？你好想告訴學生什麼是公義，什麼是真理，什麼是普世價值，當不可以講，只是一個虛殼，行屍走肉，若然如此，離開是沒有辦法。」如果只剩最後一堂課，她希望教以學生「正直」兩個字。「控制權不在我手上，權在它手，要我教就教，要我唔教就唔教。」還有六年她將屆退休之齡，擔心的不是教席，而是這個社會想要怎樣的教育？「是不是只想教出蠢人？」

終於理解何謂「禮崩樂壞」

「以前聽禮崩樂壞，我都不是太理解，現在可知道了。」請教老師，「禮崩樂壞」這個成語，又能如何教？「欸﹗好彩冇呀。小學成語，我教三年班到六年班，都冇呢個成語，所以唔使擔心﹗哈哈哈」。她忽然找到個小小樂子。如果學生問起？「我也要跟他討論，首先讓他去查字典，再找現在社會上什麼事是禮崩樂壞，不是由我講，是由他們去發掘再討論。」托着腮又想想，「唉真係，難教」。

文˙曾曉玲

{圖 } 蘇智鑫

{美術 } 張欲琪

{編輯 } 王翠麗

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