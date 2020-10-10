達人貼士：落斜減速「左右開弓」 上斜轉波要趁早

談到新單車徑，Alan認為可以欣賞到不同美景，也會經過一些平日甚少到訪的景點如文天祥公園，另一方面也可看看農田等鄉郊景色，親親大自然；况且在單車徑踩單車始終較馬路安全，可吸引更多人參與單車運動，有益身心。然而，這段路中途約有30個路口位，包括一些車輛出入路口，需要落車推車，部分路口相距不足100米，讓單車友要頻密落車。但他補充，這個問題在其他單車徑上也會出現。

提到行程中最危險路途，壆圍南路近錦綉花園的隧道落斜位，Alan強調新手要留意上落斜速度，尤其落斜的危險遠較上斜高，「上斜時，單車手最常見是無力，這時候可以落地推車，沒有太大危險；然而落斜時如速度太快，一不小心可能會失平衡，發生意外」。他教大家一些落斜貼士，「一開始落斜便要慢慢減速，新手最好用雙手以平均力度輕按左右煞車手掣，逐漸減慢車速，否則直接衝落斜，可能因車速太快，來不及減速而出現危險」。

上斜途中轉波 易致「甩鏈」

至於上斜，雖然危險較低，但對體力要求較高，嚇怕不少新手。Alan表示，從單車店租來的單車，大多都備有「轉波」的變速系統，利用不同直徑的齒輪傳送力量到車輪來推動車輛，新手應善用這功能。一般來說，設有變速器的單車，車頭有變速桿，可把變速桿撥去不同號碼，號碼愈大代表使用的齒輪直徑愈大，單車手需用更多腳力來推動車輪；相反號碼愈細代表齒輪直徑愈細，單車手不用太費力便推動到車輛。因此，上斜前要先轉波較易上斜，「要在上斜前轉，別在上斜途中才轉波，否則會很難才轉到，甚至會令鏈條脫落」。

為了推動單車運動，Alan開辦的香港單車學院參與了將於10月23至25日在香港會展舉行的「樂活博覽2020」，並為一眾踩畢元朗往來上水單車徑的人提供證書以作鼓勵。入場人士只要展示踩畢這段路的GPS紀綠，加上沿途照片，便可以申請證書。

■驗車3部曲

檢查車胎、煞車勿馬虎

Alan叮囑，到單車店租車時要記得驗車，包括3個要點：

1.檢查胎氣

用手指輕揑車胎，若發現偏軟，甚至可捏至凹陷，代表胎壓不夠，容易跣胎出意外。

2. 煞車系統

要測試單車頭的左右煞車掣，一邊按掣一邊推動車輛，模仿行車時的真實情况，以留意煞車系統是否有效。

3. 親身試車

試踩單車，留意單車會否發出雜音，如果有，代表可能是鏈條等車身組件有問題。

Alan補充，第1、2項要點涉及安全問題，較為重要，因此不妨花多些時間去檢查，如有任何問題也應向租單車店查詢。