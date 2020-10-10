更順暢屏幕 更靈敏觸控 手遊神器極速制敵

不少遊戲大作都推出手機版，想在手機上更快捕捉到敵人身影或反擊，除了要屏幕大、效能高之餘，屏幕的刷新率及觸控掃描率都好重要。最近Sony推出專攻遊戲的新5G手機Xperia 5 II（圖b），使用6.1吋21:9 CinemaWide FHD+ HDR OLED屏幕，屏幕刷新率及觸控掃描率分別高達120Hz及240Hz，除了提升打機及睇片時的順暢度，按虛擬按鍵時的反應亦較一般手機快。

4K 120格慢動作 拍出電影感

打機中途，最怕有來電而「彈App」。Xperia 5 II的「遊戲增強器」可讓用家設定在打機時開啟「競賽模式」，暫時停用手機的通知功能以專心打機。另外，「遊戲增強器」也可以用來截圖、錄影屏幕，即時與朋友分享心得。對於習慣使用手掣的用家，也可將手機無線連接PlayStation 4 DUALSHOCK 4來玩Android遊戲，玩動作遊戲時最適合不過。

雖然手機專攻手遊用家，但拍攝功能也不弱，主相機為16mm、24mm、70mm的3鏡頭設計，配備ZEISS T*鍍膜、Sony Alpha相機技術及Photography Pro拍攝界面，新機還支援4K 120fps慢動作影片，輕輕鬆鬆便拍出高質素又具電影感的畫面。

■規格

作業系統：Android 10

處理器：Qualcomm Snapdragon 865 8核心

顯示：6.1吋 21:9 CinemaWide 2520×1080像素OLED

相機：1200萬像素16mm F2.2、24mm F1.7、70mm F2.4（後）／800萬像素F2（前）

記憶體：8GB RAM、256GB ROM，支援microSDXC（最高1TB）

電池：4000mAh

體積：158×68×8mm

重量：163g

售價：$6999

查詢：2833 5129

文：勞耀全

編輯：蔡曉彤

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