坐上水滴看風景 九龍灣抱北極熊

綠色藝術 注重與人互動

展覽策展人梁展峰挑選的作品，均以藝術探討人類建造的文明與大自然的關係，參加的藝術家包括攝影師劉智聰、雕塑家李展輝等。展覽因疫情而順延，也無奈取消了一些體驗式活動，其實梁展峰很希望觀眾能親身感受建造和藝術這個主題，以參與式藝術（Participatory Art）及公共藝術（Public Art）的概念策展，作品注重與遊人互動。

剛踏入展廳，可見林東鵬的畫作，小島上村民在耕種、生活，前面放滿實體玩具，小屋、小車、鐵路等，顏色繽紛的膠椅讓小孩子坐下來嬉戲，作品名叫《島嶼上發生的事》。旁邊有由MUDWORK所製的裝置《樹鳴》，鐵鈎鑽入本地蒐羅的木材，木發出的聲音，刺激觀眾想像。梁展峰指，他希望觀眾參與在作品中，「藝術家做一半，觀眾做一半，共同建構藝術體驗」。

感受人與自然關係

來到展覽的另一邊，有莫一新的作品《咫尺．邊極》，是可憐兮兮的北極熊看着手上消融中的冰塊，要蹲下來或小朋友才看得見北極熊的表情。之後兩組作品相對而立，均以人類文明及大自然之間的張力為主題。袁進𡛕的《植林》，從植林歷史年鑑到各大水塘之間尋找馬尾松，並繪畫記錄。劉智聰的攝影作品《山水文明》，在郊野中尋找大自然與人類建築物共存共生的風景。劉智聰說刻意「不用畫框裱起照片」，觀眾會因為相片大小不一，靠前和退後觀看照片，像走進相中一樣，他憶述拍照過程「花了很長時間，去感受大自然和自己的關係」，希望觀眾藉他的鏡頭和大自然互動，還可以從那些被遺棄的滑梯、石屋，讀到香港的近代史。

石頭水泥廢料變「盆景」

來到戶外展區，最先映入眼簾又與環境完美融合的作品，是李展輝的《都市水景》。他把不鏽鋼打磨得像鏡面一樣，像水滴反映天地，看它立在地上的形狀，原來在模仿立體剪紙。「我一直有做關於大自然的作品，由看風景開始。」他又不會疏忽眼前的事情，「水的形態很自然，由一個腳前的水點開始」、「它是很小的，但也是一個360度的廣角鏡」。放眼所見，不少遊人會坐在他的作品上，「這裏早上有晨運客，中午有打工人士，周末有一家大細」，梁展峰希望作品可以與遊人互動。其他作品還有劉學成的《坐臥天地間—香港》，是一個帶有小水塘、可以一家人坐下來放紙船的木台；莫一新的另一個作品《熊出沒注意》，是一隻趴在地上的北極熊，小朋友都喜歡抱住它，卻又提醒人北極熊失去家園的事實。而黃振欽的《現代風景》，作品中的石頭和水泥廢料在建築地盤蒐集回來，變成一個小小的「盆景」，象徵着文明建築和城市景觀。

展覽以外，也設一個網上工作坊，由田邊藝術研究所主持，讓觀眾在家居廢棄物中找到環保再造的可能。梁展峰說「共創與共存」是他策展的主要概念，因為可持續發展其實就是「兩代之間的共存」和「人類與自然的共存」，透過藝術，他希望盡量讓觀眾有「共同的感官」，而透過參與，他希望讓觀眾體會「共建」的可能，在建造的藝術之中尋找人與世界互相學習與成長的空間。

●「建造的藝術」展覽

日期：即日至10月17日

時間：上午9:00至晚上8:00（室內）及上午7:00至晚上8:00（戶外）

地址：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地

網上虛擬展覽：www.zcpart.org

文:胡筱雯

編輯:陳淑安

美術:張欲琪

facebook @明報副刊

電郵: culture@mingpao.com