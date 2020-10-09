沙發薯：傷健同行 香港自救

雖然政府口口聲聲鼓勵殘疾人士投入職場，但多年來成效如何有目共睹。儘管如此，政府每年亦要按照聯合國《殘疾人權利公約》要求，宣傳共融信息，例如與香港電台製作的《同行同行》。這系列的節目，不但可讓觀眾了解殘疾人士的就業情况，亦可以窺探香港社會企業（尤其以協助殘疾人士就業為目標的社企）之窘局。

節目首集專訪一間主要聘請自閉症或有學習障礙員工的社企食堂，老闆Mr. Koh是新加坡人，在當地營辦社企十分成功，獲邀來港開辦類似項目。他說去年來港視察之後本來懸而未決，直至反修例運動爆發，甚至親眼目睹事件發生，他覺得「這個城市需要幫助」，就決心辦好項目，希望員工在食堂透過在職訓練，既學到一技之長，又可以掙取生活費，從工作中重拾尊嚴。食堂在去年底開業，加上今年遇上疫情，可說是生於最壞的年代，但Mr. Koh明白這幾十個員工此時更難在外謀生，為了保住他們的生計，他不理家人反對和勸告，甚至不斷借貸周轉，只因為他相信只要不放棄，問題總有解決的辦法。

靠企業本身實力 不消費善心

但最令筆者欣賞的，是他認為社企的可持續發展，不在於消費顧客對殘疾人士的善心，而是企業本身的實力——他可是道出不少香港社企裹足不前的原因。香港不少社企的營辦者，其實就是社福機構，開社企只是要為服務對象提供就業機會和培訓，一開始營運時，因為有政府資助或者私人捐款，加上市民的善心，生意自然不用愁。但日子久了，卻忘記社企本身是一門生意，產品和服務質素才是留住客人的唯一方法。最後不少社企都因為經營不善，在商業市場被淘汰，或靠資助苟延殘喘。Mr. Koh的經驗，值得社企營運者細心思考。

另外一集的主題相若，出發點卻有分別。Max是一家玩具廠董事，員工都是健全人士，但他從傳媒認識社企的概念，更了解到聾人非常適合從事公司非常缺才的3D繪圖工作，他就聯絡聾人機構合辦訓練班，其後再聘請了兩個成績優異的聽障學員加入公司，邊做邊學。兩人新手上場，每日都要北上羅湖廠房工作，加上面對說普通話的同事，廣東話讀唇的技巧完全派不上用場，無論是職業技能、工作環境甚至日常溝通都充滿挑戰，幸好老闆體諒，加上家人支持，兩人堅持下來，最後都可以獨當一面，更能在玩具展覽之中展示自己的創作。Max認為聘用殘疾人士，不但可以幫助他們發展潛能，而且這些可造之材只要加以適當地訓練，更能幫助公司業務發展，其實是互惠互利。在疫情期間，他更趁機增辦培訓課程，希望有志者在低潮時候裝備自己，等待市道復蘇之時就可以迅速投入就業市場。

其實不少人都清楚明白，殘疾人士不少能力都與身體健全人士無異，只要能夠為殘疾人士提供適合的環境，他們絕對可以創造不同的可能。雖然《同行同行》由政府協助製作，但有趣的是，這幾集帶出的信息都彷彿提醒我們，無論政府如何形式化地幫助殘疾人就業或是協助企業聘用殘疾人士，都不及社會各界自發打開的互助網絡，傷健攜手對抗逆境，自己香港自己救。

文：梁慧思