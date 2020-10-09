年輕同伴創業有空間 工藝師「試錯」開闢文創路

Trial and Error Lab計劃，是突破機構由2016年開始創立的共享工作空間，鼓勵有志投身文化創意產業的年輕人探索自己的路向，他們的口號是「嘗試，直至我們找到出路」，相信年輕人要找到路向，須經過嘗試、錯誤、修正、再嘗試的過程。現時機構舉辦Trial and Error Fest，以「不正常_ _研究所」為主題，展示上一屆駐場工藝師的成果，開放工作室邀請大眾參觀及參加工作坊，也以手作產品及「試錯餐單」鼓勵人們在疫情之下「正常」生活。在這個「實驗室」，文化及影音媒體部助理經理及此計劃共同創辦人王育娟、高級項目主任兼是次活動策展人黃琬婷（Beatrice），都稱呼自己為管理員，每年進駐的20個年輕人是fellow（同伴）。

王育娟分享疫情對工藝師的挑戰：「他們在經營自己的生意、品牌上是有很實在的困難，他們有幾種收入來源：教班、手作市集、工作坊等，都需要實體與人見面。但在社會運動和疫情期間，在交通和人流管制下這些活動都取消了。」以往「正常」的路走不到，在「不正常」的情况下他們另闢蹊徑，例如發掘網上教學的可能，管理員和工藝師們會「扮學生」，考驗彼此的教學方法再修正課程，其中一個fellow陳敏婷甚至收到來自其他國家或地區的學生。

開拓網上教學 意外引來外地學生

今年是陳敏婷第2年在實驗室經營品牌「Metime」，她的主打工藝是和諧粉彩，也懂得寶石皂、浮游花等手工。她因為不想繼續過重複的生活，學習和諧粉彩後報名參加計劃。疫情令教手工班和她兼職的活動籌備工作也停了，「於是跟自己的facebook page『玩吓啦』，拍了一些網上短片」。她說人們在家買不到材料，她就把教班的材料包好寄給他們。之後「不知怎地傳到香港以外的人耳中，有一個新加坡人傳信息問我可否做網上教學」，她當時放膽一試，現在學生遍佈台灣、馬來西亞、美國和加拿大等地。

在香港經營文創品牌的最大困難，王育娟認為是空間。「這也是Trial and Error Lab出現的原因，因為在香港租一個工作室很貴，大部分參與計劃的工藝師只有1至3年經驗，在初創階段負擔不到龐大開支，令很多人不敢試，也沒能力試下去。」疫情期間的土地問題更嚴重。另一名新加入實驗室的fellow水水，本來以一年全職工作、一年辭職做自己品牌的方式經營「動力神社」，發覺成效不彰，於是在去年8月「裸辭」，「當時『撞正』社會運動，加上發生一些事情，很影響我的心情，也因此發現了我的脆弱期。加上我辭職了，整天留在家中，家庭是我最大的問題，所以情緒很差，當時是畫不了畫的。直到去做藝術治療才慢慢好轉」。之後實驗室公開招人，朋友都鼓勵她嘗試，於是踏出第一步。有了自己空間，她就可以放心創作，用水彩畫鼓勵人們學習與情緒共生。

王育娟也提到，香港缺乏經營一個文創品牌的相關訓練，例如訂立價錢、替產品拍照、用文字和相片與消費者溝通、找品牌的市場等，成立實驗室可以讓fellow互相合作，例如這次活動中「捕鯨文化．古今以後」的展覽，緣於陳敏婷阻止做手雕海洋印章的工藝師丟掉耗損了的印章，將之加入到自己和諧粉彩畫中，合作以畫作關注海洋議題。

一人遇困難 fellow合力幫忙

Beatrice補充，這是一個networking的過程。「一個fellow可能要處理展覽的事宜，但他只擅長畫畫，不懂得印刷、上畫、裝飾等工作，他們在這裏分享自己遇到的困難時，其實其他人也很樂意去幫忙……我覺得這是一個社群，也突顯每個工藝師的專長，會有火花，更重要是在品牌發展的過程中互相扶持和啟發。」不止是一屆的手工藝師，所有參加過的fellow會形成一個網絡。「這和Trial and Error Lab的原意很相似，要壯大香港的文創產業，需要一個社群。一個人的力量是不足夠的，要大家一起走這條路。」王育娟再指出，「有些品牌先走幾年，已經走過這條路，在知識、技術、人脈上可以幫助到對方，特別是當他們想放棄這個品牌的時候，可以告訴他們如何度過那些階段」。

這個空間對工藝師而言也非常重要，陳敏婷說最珍貴的是「人」︰「有什麼事情，就算是凌晨一兩點，只要她們（管理員）還未睡就會回覆我們。」這些以局外人或顧客角度給出的意見，往往能「點醒」工藝師。水水也感激有這個空間，說在家時家人看見她做創作會很不滿，「我媽看見我做這些東西，會嘮叨我，直到現在有點起色才笑了」。所以這個共享空間，讓工藝師自由創作，文藝才不會被這個城市的偏見扼殺。

面對疫情危機 努力變陣

這段日子工藝師也有氣餒的時候。王育娟說有些fellow覺得做工藝不划算，疫情來襲何不找一份穩定的全職呢？創作不能離開社會，這一年的社會氛圍令做工藝顯得「離地」，他們亦會說：「我都沒有盼望了，這個城市已經沒有盼望了，為什麼要做下去呢？」

王育娟說去年的確有些工藝師因社會運動主動放棄參加市集，但現在因疫情「被迫」放棄時，他們氣餒過後，反而會想辦法堅持正常生活。「他們始終真心喜歡透過創作表達自己的看法，用產品給人快樂和鼓勵。」

在不正常時候 繼續正常生活

Beatrice在這大半年來看到，「他們很有創意，在我們意想不到的時候，已經做了先行者，示範給我們看，努力變陣是可以的」。明明疫情是一個危機，fellow卻變陣，化危為機，Beatrice回想在社會運動期間，實驗室的氣氛反而更低迷，可能「捱過」那段日子的迷茫，轉化成為韌力，令他們在疫情期間更積極求變和找出路，也沒有覺得很絕望，例如皮革工藝師會做一些精緻的防疫飾品。「他們也鼓舞了我們這班管理員，其實我們做這個計劃也是跌跌撞撞，邊行邊走。」

為了確保Trial and Error Fest順利舉行，所以管理員也變陣，在大廈走廊，即公眾地方做展覽，也和商舖突破書廊及咖啡店合作，以免觸犯限聚令對室內活動的限制。Beatrice說如果沒有疫情，他們未必會求變，也不會因為不想取消節目而想到新的展覽形式，她們說因為要對得起這些同伴和「敢錯敢試」的理念，才會有現在這一個festival。在正常的時候，做不正常的人；在不正常的時候，繼續正常生活，其實就是尋找主流價值觀以外的出路。讓我們一起嘗試，一起犯錯，一起走。

●Trial and Error Fest 2020

日期︰即日至11月1日

時間︰下午12:30至晚上6:30

地點︰佐敦吳松街191號突破中心地下及 1 樓

查詢︰2632 0163

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com