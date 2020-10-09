News：防疫科技 為上班一族打氣

店內引入的全新防疫產品，包括EcoPLUS+ for Clothing抗菌劑，可用於上班衣物、嬰兒衣物和可循環布口罩，聲稱採用物理殺菌科技，透過光催化及納米刺針技術，減低有害細菌病毒及霉菌滋生。品牌又聲稱配方經過美國國家環境保護署測試無毒，經50次濕洗後仍可維持抗菌保護。

特製塗層 呵護鞋履手袋

至於A.I. SHIELD for sneakers & bags，則是用於鞋履及手袋的塗層，糅合液體玻璃的特質和納米刺針技術，提供物理防水、防污功能，沾上污漬後可於5至8分鐘內以紙巾抹走，也聲稱可減低細菌和霉菌積聚風險。液體玻璃塗層薄而柔韌，適用於多種物料，亦不會令物料有任何外觀和感覺的改變。另外，全新BioEm空氣消毒淨化液和BS-1自動感應潔手機，亦首次於置地廣場店亮相，潔手機備有坐地及坐枱型號，配合BioEm 300ml專屬補充裝，每一瓶足夠噴灑2200次。

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整理：張曉冬