九龍市區最長非循環巴士線214 長征20公里 屋邨精華遊

◆214號線：

- 班次：10至30分鐘一班（白天多不超過20分鐘一班），「App1933-KMB．LWB」提供巴士抵達時間

- 全程車費：$7.9

- 車程：約91分鐘

◆1．長沙灣光昌街站：蘇屋文物徑 回味「花」房子

今次巴士遊以房屋為關鍵詞，未上巴士前，我們先鑽進蘇屋邨，看看這老牌屋邨去年完成重建後的新面貌。舊蘇屋邨整個工程於1963年完成，劍蘭樓、海棠樓、茶花樓等一幢幢以花卉命名的大廈，重建後煥然一新。舊建築和集體回憶卻不至完全散失於推土機前，邨內藏着一條文物徑，為昔日歲月保留幾分色彩。

從保安道入口進邨，經電梯往上兩層，蘇屋邨金漆牌坊重新置於邨口。走到荷花樓後方乘電梯，以往為居民儲存及售賣煤油的小白屋猶在，只是縷縷炊煙已不復見。拾級而上，壽菊樓前方，是拆剩部分單位供展覽的楓林樓。從前一家八口如何住在300餘平方呎的房子？步入模擬單位，宛如時光倒流，屋內是蘇屋邨居民捐出的舊物，佈置成上世紀60、70年代模樣的家。看完展覽，往牡丹樓方向到郵局旁邊下樓梯，拱形的壁畫亭、飛燕般的燕子亭，就在櫻桃樓旁，以往蘇屋邨景貌，可從涼亭中的壁畫窺探一二。

遊完蘇屋邨，我們走到長沙灣光昌街站，登上214號巴士展開巴士遊。●

蘇屋邨文物徑

查詢：3709 7507

註：注意展覽開放時間因疫情而變動

◆2．牛池灣村站：城中老村歎燒鵝

巴士經過深水埗色彩斑斕的唐樓、重建中的白田邨，駛上龍翔道，約30分鐘後，我們到達牛池灣村站，可下車遊覽這特色城中村。

由牛池灣村牌坊進入，在墟市盡頭往左走，是一條茶寮、大牌檔、冰室林立的食街，這便步入以食肆為主的牛池灣東村。西村則指左方士多背後的寮屋群。去年《施政報告》曾提及收回牛池灣村發展公營房屋，意味着村落已在倒數中。以不打擾居民的原則信步其中，狹窄小路僅夠一人通過，巷弄飄揚着飯香、洗衣粉香和佛堂燒香的味道。走得累了，我們按街坊推介，到新志興至尊燒鵝大王一嘗燒鵝，果然皮脆肉嫩，油脂豐腴，冰啤酒是絕佳點綴，為半日路程回氣。

小休過後走到牛池灣鄉居民信奉的三山國王廟，鮮紅廟宇位於坪石邨側，經過該段觀塘道勢必見過，但進廟參觀三山國王神像、太歲和玄壇，卻是首一回。廟宇約建於清朝，親歷牛池灣鄉近百年興盛、拆村、居民上樓，會否也見證僅餘的牛池灣村最後的時日？●

新志興至尊燒鵝大王

地址：牛池灣龍池徑60號

查詢：2752 6778

◆3．安泰邨站：石礦場變出萬家燈火

回到牛池灣村站跳上巴士，接下來的一段路程盤繞山間，景觀開揚，高樓與樹木相依，車子駛到居高臨下的安達臣道發展區，區內除了近年落成的安達邨和安泰邨，亦有多個房屋計劃如箭在弦。於安泰邨站下車，過馬路後走到商場門口，步至德泰樓和恒泰樓中間的岩石公園，周邊展板梳理了這一帶的前世今生，並擺設了取自安達臣道石礦場的石塊和機械工具配件供觀賞。開山劈石半世紀，安達臣道石礦場完成歷史任務後，近年建成大型的新式公營房屋群。

天色漸暗，沿山崖邊的安茵街走向巴士站，放眼一看，萬家燈火照亮了東九龍，乃至遙遙港島。夜裏，人們回到安樂窩，為一天辛勞作結。穿越東西九龍半天，也是時候打道回府，除了坐214線往長沙灣或油塘方向，亦可乘213M或213D，分別到藍田或旺角轉車。

註：注意展覽開放時間因疫情而變動

● 同場加買

實力派家品 老字號尋寶

在蘇屋邨模擬單位內，保安叔叔的嘆息言猶在耳：「以前的電器家具都不易壞！」恰好214線途經深水埗，若時間充裕，不妨下車走訪老字號，尋找耐用家品。在深水埗桂林街站下車，拐進北河街，人潮中，找到於「新藝城」牌匾下的威哥。店子於1842年創立，威哥是家族第5代傳人，既賣傘，也修傘。「要耐用的還是經濟的？這一列三摺遮，德國材料製成，夠襟用。」威哥總先耐心問明客人需要，亦不吝分享惜傘秘訣。

沿北河街走到長沙灣道，可見一把巨刀架在半空，梁添刀廠的搶眼招牌下，舖頭內右一列鋼刀鐵刀，左一列鋼廚具，銀光刺眼。刀廠以自家磨製的鋼刀最出名，鋒利而堅硬，深受街市檔販和家庭客歡迎。回到福華街站上車，可繼續214線之旅。

新藝城傘皇

地址：深水埗荔枝角道314號B1地舖

查詢：9248 5748

梁添刀廠

地址：深水埗長沙灣道221號

查詢：2728 4437

文：宋霖鈴

編輯:林曉慧 美術:謝偉豪

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